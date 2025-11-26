崑大樂活學生防災士培訓 成社區防災種子

崑大樂活學程進修部學員在防災士培訓中，分組進行社區避難收容所的開設規劃，正式踏出成為社區防災種子的一步。（崑大提供）

面對極端氣候與災害風險日益升高，崑山科大樂活產業學程近廿名進修部學生參與防災士培訓課程，進行社區避難收容所開設規劃等，正式踏出成為社區防災種子的關鍵一步，未來將把專業帶回長照現場與社區長者課堂，強化銀髮族的災害應變力。

此次課程由有限責任銀髮教學服務勞動合作社主辦，並由崑大樂活學程兼任講師劉采菁主持，結合銀髮講師多年教學歷練與對在地社區的熟悉度，透過系統化訓練培育「社區型防災士」，課程內容從防災基礎概念、災情判讀、避難路線規劃，到ＣＰＲ、ＡＥＤ操作及急救包紮等實作演練一應俱全，讓學員不只「聽得懂」，更能「做得到」，未來更要「教得出」，將所學轉化為推動防災教育行動力。

劉采菁表示，透過這次防災士培訓課程，讓這群在長照現場與社區據點服務的一線學員，未來將把所學帶進日照中心、社區關懷據點與樂齡學習課堂，讓防災不再只是口號，而是成為守護高齡社區安全的新力量。

內政部長劉世芳指出，氣候變遷加劇，地震、颱風、豪雨與土石流等複合型災害已成常態，防災不僅是一門專業，更是一種生活態度。她期勉學員從家庭做起，熟悉家中避難動線、準備緊急避難包，並特別留意行動不便者與高齡長者的需求。

樂活學程主任黃毅晨表示，本學程長期關注高齡與長照議題，此次鼓勵進修部十六位學生投入防災士培訓，不僅回應國家在災害防救上的需求，更是將樂齡教育、社區防災、長照實務緊密結合的重要實踐。