崑大樂活攜陽光基金會發聲 學生提案實踐臉部平權

崑大樂活學程一年級學生規劃專屬「臉部平權兒童繪本」，在創意提案發表會中，透過色彩豐富插畫帶領孩子認識外貌差異，讓平權種子從童年開始發芽。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

臉部平權要怎麼推才不只是聽過，而是記住、理解、願意一起做？崑山科大樂活產業學程這學期把創意值點滿，除邀請陽光基金會專員與臉部平權代言人陳萳西進班分享第一線實務真實故事，並進行創意提案發表，把學習成果端上桌，讓更多人真正理解並用行動支持。

陽光基金會長期陪伴顏損者、推動口腔癌防治，此次與崑大樂活學程合作，就是希望把「未來助人工作者」的企劃力與同理心練到能上場，學生不只接住議題，更把課堂所學轉成三套可執行、可擴散、可延伸的方案，完成度相當亮眼。

其中由日間部三年級曹世豐、盧苡澤、林羿帆組隊策劃「真實感爆擊」，提出「菸檳酒危害特展」，並結合「真人圖書館」概念，邀請口腔癌病友成為一本本「活著的書」，在展場中親自說故事，讓民眾透過生命經驗看見菸、酒、檳榔對口腔健康的衝擊。

由日間部一年級陳宥叡、李珈妤、黃品萱、郭宣俞、林佳怡設計，主打「向下扎根、溫柔但有力」的概念，規劃專屬「臉部平權兒童繪本」，並展示故事架構與視覺風格，希望透過色彩豐富的插畫、淺白易懂的寓意，帶孩子認識外貌差異，讓平權的種子從童年開始發芽。

另由進修部四年級陳巧慧、林家卉、胡美滿與三年級李玉清及蔡敏卉學生組隊共同規劃「沉浸式體驗」，設計在遮蔽視覺的情境下引導參與者使用觸聽覺等感官完成互動任務，模擬燒燙傷患者在生活中可能面對的真實挑戰。讓參與者從「我知道」升級成「我懂你有多不容易」，把同理心從概念變成身體記得的感受。