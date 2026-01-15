崑大機器人系參訪誠美科技 洞悉光電製程所需技能

崑大機器人系師生參訪誠美科技，透過了解光電材料及元件製程，認識先進製造所需技能。（崑大提供）

崑山科大智慧機器人工程系致力培育智慧製造專業技術人才，透過一一四學年度科學園區人才培育計畫補助，由系主任王建仁帶領師生廿餘人，前往誠美材料科技參訪，透過了解光電材料及元件的製程，認識科技大廠先進製造所需智慧製造技能。

崑大機器人系除積極推動學生參與機器人工程師術科技術認證，更舉辦企業參訪活動，藉此讓學生將智慧製造專業技能與未來就業場域有所連結。此次參訪誠美材料科技，由企業向師生介紹公司與產線概況，產品為光電材料及元件，銷售範圍涵蓋液晶電視、行動裝置顯示器、桌上型顯示器等下游廠商，生產高度仰賴機器人系統整合的智慧生產線，以維持產品品質及提升生產能量，因此對於智慧製造人才需求殷切。

服務與先期產品開發課工程師孔德賢亦與學生面對面交流，他表示，進入職場後跨領域學習的門檻會提高，在學期間所累積的知識深度，將直接影響未來職涯發展的廣度。利用自身職涯經驗勉勵同學在校期間應善用學習資源，積極累積多元技能，培育未來就業競爭力。

崑大機器人系主任王建仁指出，隨著工業４.０推動，智慧製造已成為製造業的重要趨勢，未來影響力將越來越顯著，對於正面臨嚴重缺工問題的我國產業而言，更是關鍵的發展議題，此次參訪使學生了解先進的生產技術，拓展學生視野，搭配系上規劃課程與各實驗室，學習業界所需技能，並藉由實習落實學用合一，提升學生就業實務技能，畢業後無縫接軌職場。