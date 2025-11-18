崑大機器手臂技術研習營 強化南部高中職競賽能量

崑大機器手臂技術研習營協助南部高中職選手提升機器人技術強化，備戰十二月的全國工科技藝競賽。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

崑山科大智慧機器人系長期致力於協助南部高中職提升機器人技術，，成果良好，今年除開設兩週工科賽選手培訓，並攜手機械手臂領導企業台灣發那科（Fanuc）辦理機器手臂技術教師及選手研習營，協助選手備戰十二月舉行的全國工科技藝競賽。

此次培訓研習由發那科原廠主任曾宣僑、及工程師林昭元等共同指導，培訓內容包括感測器的辨識物件策略、ROBOGUIDE使用技巧，整理工科賽常見錯誤，並針對歷年考題進行解題，課程內容深入淺出，兼具理論與實務，與會競賽選手與同步參與同學及教師皆受益良多。

這次培訓課程也建立專屬的通訊群組，讓學員與講師能繼續保持交流，進而打造一個持續學習的平台，參訓同學均表示收穫滿滿。崑大工程學院長江智偉勉勵受訓學生指出，能夠掌握機器人技術、結合人工智慧並鏈結地方產業需求的專業人才，將成為未來最受企業青睞的關鍵力量。期勉同學持續精進、勇於挑戰，並預祝大家旗開得勝。

面對全球產業環境快速變動與人才需求轉型，台灣製造業積極投入智慧化與自動化升級。教育部也因應趨勢，自一一二學年度起在高工工科技藝競賽中加入「機器手臂技術」職種。

崑大機器人系主任王建仁表示，為協助高工參賽選手，機器人系自一一一年起每年寒假舉辦全國技能競賽「機器人系統整合」職類選手輔導；一一二年起每年暑假辦理高工工科技藝競賽「機器手臂技術」職種選手培訓，成果豐碩，該校將持續強化與各級學校及產業的鏈結，為台灣培育更多具備實務力與創新力的智慧製造人才。