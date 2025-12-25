崑大永續綠色耶誕派對 國際文化交流

崑大國際學生社永續綠色耶誕派對，僑生、外籍生與師長透過文化攤位、市集體驗、文化交流串聯情誼。 （崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

崑山科大國際學生社舉辦「國際多元文化交流×永續綠色耶誕派對」活動，並搭配校園耶誕點燈公益市集活動，邀請僑生、外籍生與師長一同參與，透過文化攤位、市集體驗、交流分享與交換禮物，讓校園在歡笑與祝福中洋溢冬日的溫暖氛圍。

國際學生社耶誕派對在師生齊力規劃布置下，營造濃厚耶誕氛圍，今年特別加入「永續綠色耶誕」概念，鼓勵同學以「舊物新生及環保包裝」準備交換禮物，讓每份禮物不只驚喜，更承載真誠祝福與跨國界友誼。

活動以「文化互動」為亮點，各國同學輪番分享家鄉節慶習俗、特色零食與文化小知識，並設計簡易互動遊戲與歌唱欣賞，帶領學生在輕鬆氛圍中認識多元文化，同時也安排國際美食交流區，讓不同背景學生以餐點開啟對話，彼此交流熱絡，現場洋溢溫馨與歡樂。

校長李天祥、副校長鐘俊顏、學務長楊泰和以及國際學生社指導老師葉乃慧、孫儷倫等也到場同樂，更準備多樣特色及精美禮物贈與學生。李天祥表示，非常樂見許多大一新生參與校園活動及國際交流，隨著國際生年年成長，多元文化特別重要，並肯定同學在活動中展現互相理解與尊重的精神，為校園注入正向凝聚力。

活動最後校長李天祥更帶來加碼紅包，親切地與學生同樂互動凝聚情感。同時職涯中心主任邱韋丞亦妝扮耶誕老公公以神秘嘉賓現身，讓同學們又驚又喜，與同學合影互動，發送糖果，笑聲不斷，尾聲師生共同參與校內耶誕點燈、煙火秀、社團表演及市集，伴隨燈光與祝福為今年耶誕季畫下溫暖句點。