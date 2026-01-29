崑大永續課程全國第三 企管楊泰和展現跨域教學力

崑大企管系教授楊泰和開設之「永續發展與社會實踐專題」課程，榮獲永續教學實踐與成果競賽全國第三名。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

由台灣永續能源研究基金會主辦的「二０二五永續教學實踐與成果競賽」公布決選名單，崑山科大企業管理系教授暨學務長楊泰和，開設之「永續發展與社會實踐專題」課程，在全國大專校院僅廿件入圍決選中，經專家學者進行最後簡報評選，榮獲全國第三名。

該項競賽鼓勵大專校院教師將聯合國永續發展目標（SDGs）融入課程，以創新教學、跨域整合與行動導向學習培養學生的永續素養，崑大企管系楊泰和教授開設的課程「永續發展與社會實踐專題」，以其主導的ＵＳＲ計畫為核心，透過議題導向、問題解決與實際行動，引導學生理解永續如何與生活、產業及社會進步緊密連結？課程在全國大專校院提交近一百廿件教學成果中，入圍決選廿件中，並拿下第三名。

此課程著重於永續思維的建立與社會實踐能力的養成，學生在學習過程中，透過議題研究、利害關係人訪談、觀察、綠生活倡議與跨域協作等多元方式，深化對永續議題的理解並提出具體解方。

楊泰和表示，永續教育必須讓學生在真實課題中學習，學生透過課程的研究、設計與行動，累積出有意義的永續經驗，也培養出能跨領域合作、看見社會需求，並提出解決方案的綠領人才。他指出，此次得獎代表崑大在推動永續教育上的努力與方向已獲得全國肯定，未來也將持續深化實踐導向的教學模式，為社會培育更多有行動力的永續人才。