崑大深耕產學 專利作品奪IIIC國際發明賽6金3銀

崑大電機系教授李振興（右）師生團隊創作「ＡＩ淨灘機器人」作品，參加ＩＩＩＣ發明競賽中奪得金獎。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

崑山科大深耕產學鏈結特色衍生成果作品，參加中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會共同主辦的二０二五第十五屆ＩＩＩＣ國際創新發明競賽，在十三個國家發明人約三九０件發明作品激烈競爭中，奪得六金、三銀，且其發明均已獲得專利。

崑大師生團隊ＩＩＩＣ創新發明賽成績亮眼。獲獎九件作品中金獎占六件，包括「土壤粘土與氧化石墨烯成長三維結構奈米碳管之製備與應用」、「ＡＩ淨灘機器人」、「太陽光導引與室內智慧照明溫控系統」、「鏈條測試裝置」、「全日型低溫太陽熱能智慧發電系統」、「優化再生能源整合：基於光達的太陽能預測與智慧能源管理以提升電網穩定性」。

銀獎作品共有三件，包括「ＲＶ減速機潤滑失效模式之建立」、「餐蒸環埯監控系統結合ＡＩＯＴ之應用」、「太陽能加熱儲熱裝置」。

ＩＩＩＣ國際創新發明競賽獲獎團隊，並於台北茹曦酒店舉行頒獎典禮，同時也頒發二０二五第廿一屆國際傑出發明家獎，其中崑大機械系助理教授翟大鈞取得廿五件國內外發明專利，獲頒素有發明界奧斯卡獎之稱的「學術國光獎」頭銜。

崑大校長李天祥表示，校方鼓勵師生積極投入研發、爭取專利，勇奪獎牌的師生團隊，其發明都已經取得專利。在競賽的過程中，可培養學生創新能力、創意思維、創業精神，並在提出創意的同時，學習將想法化為實際行動，了解如何考量現實環境與條件？將創意化為具體的執行計劃，激發學生無限的潛能與增廣視野。