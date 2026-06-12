崑大港生林曉晴跨域斬獲21張證照 錄取成大環工博班

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崑大港生林曉晴（左二）由時尚系跨域轉身環工研究所，展現驚人毅力考取廿一張甲乙專業證照，並錄取成大環工所博士班，與師長合影。（崑大提供）

（另開新視窗）

記者汪惠松／永康報導

來自香港的林曉晴，先後在崑山科大時尚系、環工研究所求學期間展現驚人毅力，累積考取廿一張跨領域專業證照，畢業之際更將獲頒「智育獎」、「學生專業榮譽獎」。另她更憑藉著紮實的學術與實務潛力，跨領域扎根並錄取成大環工所博士班。

林曉晴進入崑大時尚系就讀期間不給自己設限，幕前展演、幕後策劃皆積極嘗試。在二０二二年「UAPP WPC亞盟世界盃第七屆國際時尚美學廚藝創作競賽」中，奪得珠寶棒花靜態組冠軍、創意面具靜態組亞軍；同時也考取會議展覽專業人員認證乙級、ＩＥＰＴ國際禮儀能力檢定乙級等證照，展現出多元發展的才華。

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身為外籍生的林曉晴也曾一度面對畢業後居留證即將失效的現實壓力，幸運的是在副校長鐘俊顏及創新教學暨校務研究中心執行長葉仲超極力推薦協助下，林曉晴獲得擔任「點碳成金淨零計畫—金屬機電產業低碳化輔導及支援服務」研究助理的機會。

在工作的一年期間，林曉晴深入實地訪廠、收集年度碳盤查排放數據，成為計畫各項分工的重要連接點，這段珍貴的產學實務經驗，不僅讓她跨界接觸到當紅的綠能減碳趨勢，更在她心中埋下了轉攻環境工程的種子。

一年後，林曉晴毅然決定重返校園，挑戰全新的領域，考取崑大環工研究所，面對全然陌生的工程法規與技術，她發揮「有不懂就問、回家立刻複習、上課做足筆記」的鐵人精神，成功斬獲環境部「淨零綠領人才培育合格證明甲級」、「ＴＱＣ人工智慧應用與技術-進階乙級」等多元領域廿一張證照，成為名副其實的證照達人。