崑大畢生周佳怡獲總統授勳、國際賽奪冠榮膺全國優秀青年

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▲周佳怡(前排左二)加入團隊代表台灣參與「2024第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽」奪總冠軍，獲總統賴清德召見及授勳肯定。(崑大提供)

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系料理畢業生周佳怡，至今榮獲12獎及考取10張專業證照，更勇奪「第三屆環球廚藝挑戰賽」團體賽總冠軍，獲總統府授勳肯定，也獲115年全國大專優秀青年，讓美食成為傳遞溫暖與關懷的方式。

周佳怡出身在新鮮的漁貨與夜市小吃的城市，國中時期在家中嘗試料理，家人臉上的笑容讓她發現料理可以改變氣氛，也能療癒人心，進而產生了對餐飲的熱情，高中選擇就讀基隆輔大聖心高中餐飲管理科，課業與實作的雙重壓力讓她一度想放棄這條路，直到上大學後第一次代表學校參與2022 TIC 台北國際廚藝挑戰賽，以具有台灣風味的雞肉料理獲得開胃菜冷展示銀牌，也更堅定踏上餐飲之路。

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周佳怡積極透過競賽累積實務經驗，在求學期間終獲12項國內外獎項。(崑大提供)

進入崑山科大餐飲系後，周佳怡積極透過競賽累積實務經驗，值得一提的是，於2024年加入由餐飲協會、企業及大專院校組成的國家代表菁英隊，代表台灣參與「第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽」勇奪團體賽總冠軍，返國後更獲總統府授勳肯定。

周佳怡回憶當時比賽場外圍觀近百位觀眾，面對各國強隊，不僅考驗技術，更挑戰心理素質與團隊默契，讓她深刻感受到現場緊湊的氛圍與高度壓力，競賽過程中雖面臨調味比例變動的突發考驗，但憑藉著平時累積的敏銳味覺與深厚功底，果斷進行配方微調與風味平衡，這番即興的完美救援，意外獲得評審一致好評。

▲周佳怡(左)在老師馬永曾(右)指導下，不僅精進技術也培養創意思維與國際視野。(崑大提供)

此外，她積極參與TIC台北國際廚藝挑戰賽、世界廚王台北爭霸賽、丸莊環太平洋國際廚藝大賽、楓華國際盃美學美饌暨人文藝術競技大賽、國產米料理達人賽等，累計榮獲6項冠軍、3項銀牌、2項銅牌及1項佳作，共12項獎項，並考取中西餐烹調、烘焙食品、飲料調製、韓國馬卡龍設計師，以及餐飲採購與供應管理師、國際禮儀接待員等10張專業證照，更在台南饕弄杯餐廳實際實習，逐步厚植專業能量。

周佳怡坦回顧求學歷程，認為系上實作課程、競賽培訓與校外參訪對專業養成助益良多，在老師馬永曾指導下，不僅精進技術，也培養創意思維與國際視野，應屆畢業的她也勉勵學弟妹：「真正厲害的人不是不跌倒，而是跌倒後仍願意站起來前進。」未來她將持續投入餐飲領域、累積業界經驗，並規劃赴海外進修，拓展更寬廣的職涯道路。