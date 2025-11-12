崑大空設系多元共融 勇奪ISARCH國際設計獎
記者汪惠松／永康報導
崑山科大空間設計系參加西班牙國際設計競賽，與來自全球約五十五個國家逾五千件作品同場角逐，共有五位學生入圍，最終由一一四級畢業生楊丞凱脫穎而出，榮獲今年特別新設立的「ISARCH ESG Award」獎項，展現卓越的永續設計視野與實力。
ISARCH Award是由西班牙ISARCH國際組織，於二００一年創立，是全球具指標性的青年設計競賽之一，涵蓋建築、產品、平面、時尚、數位與藝術等六大領域，致力於發掘優秀的新世代設計人才。今年首度增設的「ISARCH ESG Award」永續特別獎項，旨在表彰以永續設計原則為核心、並在環境（Environmental）、社會（Social）與治理（Governance）面向展現創新與影響力的作品。
由崑大老師夏偉良指導畢業生楊丞凱的作品「南科時光共棲所－時間軸下的記憶與生活」（Urban Evolution: South Science and Technology Time Coexistence Center – Memories and Life on the Timeline），主要聚焦於科技產業快速擴張下的文化消逝、生態破碎與家庭疏離等議題。
基地鄰近科學園區，設計融合生態與考古意象，建築採用斜板與模組化鋼構結合木構系統，具備調整與再組構的可能。空間規劃導入農業體驗、親子共學與文化教育功能，並搭配再生能源與雨水灑灌系統，以營造具文化延續與生態共融的共享教育場域。
空設系主任張郁靂表示，系所長期重視永續理念的培育，鼓勵學生從環境保護、社會關懷與責任的設計角度，思考空間如何回應真實世界的課題？未來將持續支持學生參與國際競賽，讓更多優秀的設計被世界看見，提升新一代空間設計師的國際競爭力。
欲觀看更多2025 Isarch Award得獎作品請參閱連結：https://isarch.org/2025-isarch-esg-award-student/。
