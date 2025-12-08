崑大空設系水瓶堆疊打造永續耶誕樹 13日點燈

崑大空設系與歸仁基督長老教會合作，以透明飲用水瓶堆疊並在瓶中灌注不同濃度色水，打造永續耶誕樹-「諾亞（方舟）之樹」。（崑大提供）

崑山科大空間設計系與歸仁基督長老教會合作，推出全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，以「生命保存與地球循環」為核心，以飲用水瓶裝入有顏色液體組構成通透垂直方舟意象，象徵生命的延續、自然再生與人類對永續的承擔。將於十三日正式點燈。

空設系以再生材質打造耶誕樹「諾亞（方舟）之樹」，展現環境議題下的設計教育力，作品由學生團隊全程設計到施工操作，由指導老師吳基正帶領完成，創作靈感源自書籍《創世紀》中的諾亞方舟寓言，在洪水吞沒世界之際，方舟保留了所有生命的種子，設計團隊將此寓言轉化為當代環境語彙，以「樹」象徵生命再生，以「水瓶」象徵文明結構，打造一艘垂直升起的生命方舟。

整體結構以透明飲用水瓶堆疊，瓶中灌注不同濃度的色水，呈現自下而上逐層變化的生命譜系，底層藍、綠、黃象徵水、植物、陽光的起源；中層橙與紅代表動物與人類的生命溫度；頂層無色透明，象徵氣體、雲霧與呼吸，並指向生命最純粹的狀態。光線穿透瓶體時，色水與日光交錯反射，使整體呈現出如同呼吸般的光影律動，讓此耶誕樹不只是節慶裝置，更成為一座富含寓意的環境藝術。

指導老師吳基正表示，設計是公共責任，也是與自然的持續對話，今年作品的核心不在「造型」，而在於「反思與回應」，水瓶是現代文明最普遍的現成物，也是我們對水資源依賴的象徵，當它被重新建構為一棵樹，它就從日常垃圾轉化為生命容器，提醒我們資源有限，生命循環無限。