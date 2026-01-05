崑大結盟敏惠醫專簽署MOU 共育全方位國際化人才

崑大校長李天祥（中左）與敏惠醫專校長孫逸民（中右）代表簽署ＭＯＵ，共同打造更具競爭力的人才培育體系。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

崑山科大為強化技職教育跨域整合，因應高齡化、智慧醫療及國際化趨勢，與敏惠醫護管理專科學校簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），雙方將在課程銜接、師資交流、資源共享、學生升學與國際招生等面向展開全面合作，共同打造更具競爭力的人才培育體系。

簽署儀式於崑大舉行，在具體合作方向上，雙方將推動五專與大學部的課程銜接與學分抵免機制，提供敏惠醫專學生更順暢的升學管道，未來可銜接崑大大三、大四或二技學制，真正落實「一條龍升學」。此外，也將進行師資互訪、共同教學、實習場域共享與專題合作，讓學生在學期間即能接觸產業實務。

國際招生亦是此次合作的重要亮點，崑大師長亦分享其多年國際招生經驗，特別是在菲律賓等國家推動外籍生來台就學，未來也期待與敏惠醫專攜手拓展醫護與健康照顧相關國際人才培育，提升台灣技職教育的國際能見度。

崑大校長李天祥表示，雙方長期於市政府教育局相關會議中保持密切互動，在深入認識敏惠醫專辦學理念與科系特色後，發現雙方在「跨領域整合」與「永續辦學」上具高度互補性，加上兩校創校精神皆源自創辦人白手起家、這樣高度契合的辦學理念，也讓合作不僅止於形式，而朝向實質、長遠且具行動力的發展。

敏惠校長孫逸民提到，面對少子化與產業轉型，醫護教育必須走出單一專業框架，透過跨校跨域合作，讓學生擁有更寬廣學習舞台與升學出路，此次與崑大簽署合作正是在既有基礎上再深化、再升級，對學校永續發展與學生未來都具有關鍵意義。