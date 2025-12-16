崑大視傳系奪美IDA國際設計賽9獎

崑大視傳曾薰誼老師指導學生作品「Sin and Virtue, Their Joy」，獲得美國ＩＤＡ國際設計獎平面類藝術表現設計金獎。 （崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

崑山科大視覺傳達設計系老師指導學生設計作品，透過教育部高教深耕計畫補助，參加美國二０二五ＩＤＡ國際設計獎競賽，共計榮獲三金、一銀、二銅、三榮譽獎，作品以生活為出發，用創意設計專業站上國際舞台，展現該校視傳設計具備國際視野與競爭力。

美國ＩＤＡ國際設計獎透過建築、室內、產品、時尚、形象等五大設計領域，表揚與推廣傑出的設計新銳與專業設計師，競賽於每年五至九月徵集全球超過七十個國家，數千件作品進行評選，於隔年進行公告競賽評選結果，藉此探掘來自世界各地的設計優秀人才。

崑大創意媒體學院長暨視傳系主任邱國峻表示，師生透過設計專業課程進行創意發想，其中三件金獎作品包括由蔡銘君老師指導李昀庭、李茗富、陳昶任、方予岑的作品「RESTORA」，為一款結合摺紙概念、可凹折的座椅背包，創意發想來自學生家中長輩外出休息不便的情境，有效轉化為大眾可使用的座椅背包，也橫跨視覺傳達設計專業，獲得時尚類的包款設計金獎。

曾薰誼老師指導指導林辰嘉、蔡昀庭、梁善茹的「Sin and Virtue, Their Joy」透過插畫結合立體書呈現七原罪不同個性特質，獲得平面類藝術表現設計金獎；「Kun Shan Monster」為視傳系辦理迎新活動時，陳彥宇以崑山怪物作為主題，並繪製一套專屬漫畫，獲得平面類書籍設計金獎。