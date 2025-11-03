崑大視訊動畫《BAiT-侵略者-》國際影展奪雙獎

崑大視訊系一一五級畢業生動畫《BAiT-侵略者-》，榮獲土耳其紐約伊斯坦堡短片影展、班牙停格兩個國際影展獎項。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

崑山科大視訊傳播設計系再傳捷報，由老師劉勇明、胡佩芸與洪莉雯共同指導一一五級畢業生動畫作品《BAiT-侵略者-》，榮獲「土耳其紐約伊斯坦堡短片影展最佳動畫片」及「西班牙停格影展最佳動作與視覺效果影片」展現崑大在影像創作領域的卓越實力。

獲獎動畫《BAiT-侵略者-》作品是視訊系一一五級畢業生劉又瑜、翁靖晶、林昀?、藍妗妮、洪文心、王芊筑聯合創作的動畫短片，講述主角Alex率領探勘小隊為人類未來登陸未知行星，卻意外遭遇原生守護者而展開一場衝突與反思的科幻冒險。該部動畫在今年榮獲青春設計節「創意數位影片優選獎」，這次躍上國際舞台，一舉奪得兩項大獎，凸顯該校在影像創作領域豐沛能量與國際競爭力。

導演劉又瑜說，作品靈感來自人類在面對未知時的恐懼與渴望，創作這部動畫過程就像我們親身踏入未知的宇宙，每一次討論劇本、調整鏡頭、渲染畫面，都是一場挑戰，也是一場探索。

動畫師翁靖晶則分享，為讓角色動作更真實，研究了大量動態參考資料，也反覆調整角色肢體的重量感與情緒節奏。每一個動作、每一次表情轉換，都希望能讓觀眾感受到角色的情緒張力，這次得獎是整個團隊共同努力的成果，也更確信動畫能夠承載真實的情感。

指導老師劉勇明指出，《BAiT-侵略者-》能在眾多優秀作品中脫穎而出，充分展現學生的創意與專業實力，是對他們努力最好的肯定。這份榮耀屬於每一位用心創作、全力以赴的學生，也見證視訊系在影像敘事與動畫實作上的教學成果。