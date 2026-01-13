崑大辦學績優 發放3個月年終獎金

崑大高教深耕展成果，累計爭取近十四點五億元補助，用於設備更新、跨域課程、創新教學與國際接軌。（崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

崑山科大憑藉紮實辦學實力與深厚產學連結，在少子化浪潮下交出亮眼成績單，近期碩博士研究所甄試報名率突破百分百，大學部註冊率近兩年更逆勢提升百分之八點四，在董事會及校長支持下，將針對產學績優或對校務發展有具體貢獻教師發放最高三個月年終獎金。

崑大在充滿挑戰教育環境中把資源真正投入在學生與教師身上，是維持高品質與形成良性循環的關鍵，校長李天祥表示，辦學績優的學校學生自然能獲得更多學習支持與發展機會，自一０七年高教深耕計畫推動以來，崑大累計爭取近十四點五億元補助，全數用於設備更新、跨域課程、創新教學平台與國際接軌。

同時每年再投入逾億元作為學生各項獎助學金與專業競賽補助，更針對優秀新生祭出最高百萬元獎學金與免費住宿，讓學生在無後顧之憂環境中累積實務競爭力。

為留住優秀師資並鼓勵教學與研究精進，崑大也同步提升教職員福利，自一一一年以來累計調幅超過百分之十一，其中教師學術研究費依職級調幅更達百分之十一至百分之廿二，在一一四年成為南部率先宣布調薪的私立科大之一。

崑大近年更持續有教師入榜史丹佛大學「全球前２％頂尖科學家」，連續五年維持私立科大第一，顯示其科研能量與國際能見度已與頂尖學府並駕齊驅。近三年技術移轉金額皆穩定突破頂標一千萬元水準，整體規模約較標準高出近一倍，持續帶動產業創新應用與技術加值。經濟部智慧財產局統計更顯示，一一四年第三季崑大以廿六件發明專利申請名列全國大學第二、科大第一。