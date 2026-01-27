崑大辦菲大華語推廣工作坊

崑大舉辦「菲律賓大學華語推廣暨文化體驗工作坊」，吸引來自菲律賓十餘所大學校級與國際事務代表來台參與。深化台菲新型專班合作。（崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

教育部持續推動促進國際生來台暨留台計畫，崑山科大積極響應，除擔任新型專班計畫菲律賓海外基地總召學校，更舉辦菲律賓大學華語推廣暨文化體驗工作坊，內容涵蓋華語基礎課程、台灣文化體驗等，吸引來自菲律賓十四所大學校級與國際事務代表來台參與。

此次工作坊為期四天，開幕式包括菲律賓理工大學、菲律賓大學洛斯巴尼奧斯分校、馬尼拉城市大學等多所菲律賓知名高等學府皆跨海出席，透過系統性的華語課程與文化體驗安排，使菲律賓大學代表能更全面了解新型專班學生在台灣的華語學習歷程與生活環境，並進一步轉化為對新型專班未來海外推廣的具體回饋與建議，不僅深化台菲高等教育交流，也進一步推動國際產業人才教育專班（新型專班）合作向前邁進。

崑大校長李天祥表示，新型專班是教育部重點支持推動之國際人才培育政策，校方長期配合政策方向，除積極協助招生，更重視落實「促進國際生來台暨留台實施計畫」，透過大學間的實質合作，鏈結台菲雙邊教育資源。