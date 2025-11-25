崑大電機完善輔導課程 新生近全數通過丙級證照

崑大電機系提供完善輔導課程，一年級新生近全數通過勞動部術科考試，分別考取機電整合、工業電子丙級專業證照。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

崑山科大電機系積極推動學生考取專業證照，針對透過申請入學管道入學的普通高中畢業生，提供完善輔導課程與資源，讓學生在一年級時就能順利考取勞動部丙級技術士證照，在今年術科考試中共有十六位學生通過工業電子丙級；九位機電整合丙級，成績斐然。

為培養學生專業技能與求職競爭力，電機系長期協助學生考取多元技能證照，為讓學生在入學第一年便能順利取得證照，特別在暑假期間規劃密集的輔導課程，由鄒重光與張品全兩位老師帶領學生進行加強訓練，從基本的理論知識複習到實際操作的演練，一步步引導學生熟悉考試流程與技巧，這種「超前部署」的教學模式，讓學生在開學後的證照檢定中，能以最佳狀態應考，最終取得亮眼成績。

廣告 廣告

學生在術科考試表現優異，在「工業電子」丙級考試中，十七位學生報考中十六位通過；「機電整合」丙級九位學生則全數通過，兩項考試通過率皆表現傑出，不僅凸顯系上卓越的教學實力，更體現了科技大學著重實作能力的辦學特色，學生們展現了卓越的學習成果，也為日後挑戰更高階證照及增強職場競爭力打下堅實基礎。

此外，對於來自菲律賓的學生，電機系也特別進行輔導，展現國際化教育上的卓著成效，透過積極學習，不僅中文程度顯著提升，足以看懂華文考卷並正確作答，在模擬考試中也取得了優異成績。這份努力與成果獲得教育部訪視委員的高度肯定，師生們都期待在開學後的證照檢定中，這些菲律賓籍學生也能再獲得優秀成果，為自己的職場發展奠定穩固基礎。