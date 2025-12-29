崑大電機系獲環保貢獻獎
記者汪惠松∕永康報導
崑山科大電機系節能診斷服務中心（ＥＤＣ）長期投入ＵＳＲ節電減碳服務，並與台南市政府合作參與淨零輔導團計畫。除積極推動校內節電措施，並結合專家團隊協助用電大戶進行診斷與諮詢，提供具體改善建議，表現亮眼，榮獲台南市一一四年度環保貢獻獎。
崑大於一０五年在經濟部能源署輔導下設立ＥＤＣ，是全國最早成立ＥＤＣ的私立技職校院，由電機系教授王瑋民負責帶領碩士班與大學部學生，運用校內專業設備與師資資源，結合專題製作與校外服務課程，至今已培育超過五十位節能專業種子，投入節能減碳實務行動，深化校園與產業的交流合作。
ＥＤＣ成立以來，累計已輔導廠商超過兩百廿家次，總節電量達五百四十二萬度，減少二氧化碳排放二千五百六十九公噸。去年更獲頒「淨零標竿獎」，並曾連續三年榮獲「節能標竿獎」，成效備受肯定。
除推動ＵＳＲ節能服務，崑大亦在校園中全面落實節能減碳政策，包括建置能源管理系統，讓校園電能管理更自動化、智慧化；教研大樓導入電梯電力回生裝置，宿舍設置節能熱泵系統等，逐步強化用能效率同時，校園照明全面汰換為ＬＥＤ節能燈具，老舊中央空調亦陸續更換為一級能效設備，各項節能措施成果顯著。
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 16
新竹吊車大王震驚！5億豪宅水晶燈狂甩 交大電腦泡水慘了
台灣於27日深夜11點多發生芮氏規模7.0強震，全台有感，新竹地區災情陸續傳出。「吊車大王」胡漢龑的5億豪宅內水晶燈劇烈搖晃，是他首次見到如此景象。陽明交通大學工程三館因水管破裂造成積水災情，多台電腦設備遭殃。此外，新竹科學園區周邊在地震後出現塞車情形，疑為工程師趕回處理，台積電也依緊急應變程序疏散人員，連德國之聲等外媒都密切關注台灣地震及台積電的應變狀況。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 14
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 53
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 1 天前 ・ 30
規模7.0地震撼台 北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，屬於中深層地震，北台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 39
元旦冷氣團將報到！粉專示警「挑戰寒流等級」...台北低溫恐探9度 最冷時刻曝光
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導強烈大陸冷氣團持續增強發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週五南下的冷氣團屬於先濕後乾型，不僅相當接近...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
恐迎寒流！1月上旬天天冷 強冷空氣「連襲至少10天」
【高沛生／綜合報導】天氣將越來越冷！1月上旬冷空氣影響時間恐拉長，氣象專家林得恩指出，依中央氣象署系集模式最新預測，未來2週溫度呈現2波上下震盪趨勢，跨年夜與元旦清晨偏涼冷；元旦過後強冷空氣將接力南下，影響時間至少10天以上，強度甚至有機會達到寒流等級，1月上旬幾乎天天偏涼冷，民眾需特別留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
跨年雨最大地區曝 元旦後「恐迎寒流」？氣象署解答
把握好天氣！中央氣象署今（28）日表示，明天是未來一週天氣最好的一天，週二（30日）至元旦（1月1日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多。週五至週日（2日至4日）又迎來一波大陸冷氣團，北部及東北部地區下探13至14度，沿海空曠地區更低，是否達寒流等級仍須密切觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今冷氣團減弱、2地區炸雨！下波冷空氣這天到 挑戰「強烈大陸冷氣團」
今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有短暫雨，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今日北部地區亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
清晨連3震！極淺層地震震央「都在這裡」 深度僅5公里
[Newtalk新聞] 台東民眾今(29)日清晨恐怕睡不安穩，地牛從天還沒亮就接連翻身，不少人在睡夢中感受到搖晃。根據中央氣象署觀測顯示，短短3小時內台東地區連續發生3起有感地震，且震源深度都相當淺。這波震勢規模最大達3.7，台東縣最大震度為3級，讓在地鄉親一早非常有感，所幸並未傳出災情。 這波搖晃中規模最大的一次出現在清晨5時27分，芮氏規模來到3.7。震央定位於台東縣政府北北西方16.7公里處，地震深度僅8.7公里。各地震度方面，台東縣測得最大震度3級，花蓮縣則有1級震度，屬於小區域有感地震。 早在天亮之前，清晨4時23分就出現第一起芮氏規模3.5的地震，揭開今日地牛翻身序幕。這起地震震央在台東縣政府西方9.1公里，深度更淺，只有5.8公里。當時台東縣最大震度同樣達到3級，屏東縣也有1級震度，不少早起民眾已感覺到明顯搖晃。 直到上午7時03分，又發生第3起芮氏規模3.5的小區域地震。此次震央位在台東縣政府西方8.9公里，深度僅5.6公里，同樣屬於極淺層地震。觀測數據顯示，這波震度台東縣為2級，屏東縣為1級。總計一早連3震，震央皆集中在台東市周邊，提醒民眾需隨時留意。 除了台東地牛翻新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
元旦後冷氣團強勢接棒！氣象署示警「2天」低溫恐探個位數：各地很有感
今（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫略回升，北部及宜蘭18至20度，中南部及花東約23至25度，桃園以北、花蓮地區及中部以北山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區雨勢較為明顯。中央氣象署也示警「東北季風陪倒數，元旦夜後『冷氣團』強勢接棒」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
元旦冷氣團來襲！近山區低溫探5度 下週恐達寒流等級
多波冷空氣即將接力南下，氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，元旦當天冷空氣將明顯增強，晚間達大陸冷氣團等級，週五夜間至清晨近山區可能出現攝氏5度左右低溫，下週中後期另有一波冷氣團報到，強度可能上看強烈大陸冷氣團或寒流等級。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
明2地防大雨！週五冷空氣南下「挑戰強冷氣團」探11度 1圖看降溫趨勢
氣象署指出，明天北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，臺中以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，尤其基隆北海岸、宜蘭降雨較廣泛。氣溫方面，西半部、宜蘭低溫14～17度，臺東及澎湖18～19度，金門、馬祖13～14度。氣象署說明，週二...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
元旦冷空氣「有機會標寒流等級」？專家全說了：先濕後乾
今（29）日各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大臺北山區及東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨。對此，天氣分析師也預估，元旦當天南下的冷空氣，至少會升級為強烈大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
陳達毅倉皇衝氣象署 領帶歪歪逗笑全網：不太會打
台灣東部海域27日深夜發生規模7.0有感地震，全台民眾都被嚇醒，中央氣象署也在第一時間召開記者會，不少觀眾都發現，負責解說地震資訊的地震中心科長陳達毅領帶歪掉，意外成為焦點。對此，他昨（28日）還原事發經過，表示在地震當下已經熄燈睡覺，結果馬上跳下床衝到氣象署。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
地震搖好大！北捷中和新蘆線 一度停駛4分鐘
今天晚間11點6分，東北地區發生顯著有感地震，台北捷運中和新蘆線往南勢角方向，一度停靠半路近4分鐘，才恢復正常行駛。台北市災防辦表示，根據中央氣象署發布資訊，東北地區發生芮氏規模7.0地震，震央位置北緯24.69° 東經122.08°，震源深度72.8公里，預估震度台北市4級。自由時報 ・ 1 天前 ・ 10