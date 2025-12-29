崑大電機系獲環保貢獻獎

崑大ＥＤＣ淨零輔導表現亮眼，榮獲台南市環保貢獻獎，由市長黃偉哲授獎予電機系教授王瑋民。（崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

崑山科大電機系節能診斷服務中心（ＥＤＣ）長期投入ＵＳＲ節電減碳服務，並與台南市政府合作參與淨零輔導團計畫。除積極推動校內節電措施，並結合專家團隊協助用電大戶進行診斷與諮詢，提供具體改善建議，表現亮眼，榮獲台南市一一四年度環保貢獻獎。

崑大於一０五年在經濟部能源署輔導下設立ＥＤＣ，是全國最早成立ＥＤＣ的私立技職校院，由電機系教授王瑋民負責帶領碩士班與大學部學生，運用校內專業設備與師資資源，結合專題製作與校外服務課程，至今已培育超過五十位節能專業種子，投入節能減碳實務行動，深化校園與產業的交流合作。

ＥＤＣ成立以來，累計已輔導廠商超過兩百廿家次，總節電量達五百四十二萬度，減少二氧化碳排放二千五百六十九公噸。去年更獲頒「淨零標竿獎」，並曾連續三年榮獲「節能標竿獎」，成效備受肯定。

除推動ＵＳＲ節能服務，崑大亦在校園中全面落實節能減碳政策，包括建置能源管理系統，讓校園電能管理更自動化、智慧化；教研大樓導入電梯電力回生裝置，宿舍設置節能熱泵系統等，逐步強化用能效率同時，校園照明全面汰換為ＬＥＤ節能燈具，老舊中央空調亦陸續更換為一級能效設備，各項節能措施成果顯著。