崑大餐飲廚藝賽鏈結高中職 共育永續餐飲人才

崑大餐飲廚藝賽鏈結高中職向下扎根技職教育，共育永續餐飲人才。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

為提升高中職學生餐飲廚藝興趣與實作能力，並激發創意與專業精神，崑山科大餐飲系舉辦餐飲廚藝競賽，邀請十八組高中職選手參與，不僅讓學生有機會展示廚藝才華，更強調「綠色廚藝」理念，鼓勵選手減少一次性塑料用品的使用，推動環保與永續發展。

此項廚藝賽事由崑大餐飲系副主任馬永曾、老師莊弘一帶領內場團隊，張雅婷老師帶領外場服務團隊，一起完成廚藝競賽規劃、前置準備，及競賽過程、服務與頒獎流程。

賽事內容包括現烹雞肉與海鮮料理，選手須於五十分鐘內完成每道主菜，並準備兩盤料理，一盤供評審品嚐，另一盤用於展示，現烹料理對參賽者而言挑戰性極高，除考驗選手的廚藝專業技巧外，更須具備在時間壓力下臨危不亂、冷靜沉著的應變精神。

來自各高中職的十八組參與選手，最後現烹雞肉與海鮮料理兩組賽事最高分皆由樹德家商選手獲得，以創意、少廚餘且兼具美味、美感的料理獲得評審青睞，亦展現年輕一代廚師的潛力與創新精神。

來自四葉國際餐旅集團的董事長胡竣甯、亞果遊艇會主廚李長融及台南晶英酒店副總監周黃建文等三位評審，對選手的廚藝技巧與創意進行綜合評比，也讓選手與業界專業評審進行交流，此次活動也得到了星航企業與台南市餐旅教育協會的支持，成為推動餐飲教育與環保理念的重要平台。

崑大餐飲系主任洪綺吟表示，餐飲系不僅積極培育專業人才，更以鏈結高中職向下扎根技職教育為目標，推動餐飲教育與技術交流，培養具備專業技能及環保意識的餐飲人才。