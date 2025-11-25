崑大餐飲系「2025台北國際廚藝賽」奪10獎

▲餐飲系在「國家代表菁英隊」中以台灣特色料理榮獲銀牌。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生於11月14日至17日的「2025 台北國際廚藝挑戰賽」中表現亮眼，與來自國內外眾多專業廚藝選手展開激烈競爭，以沉穩且成熟的烹飪技術脫穎而出，團隊最終榮獲10 面獎牌，包含金牌2面、銀牌4面、銅牌4面，展現餐飲系多元化與扎實的專業訓練成果。

本次餐飲系由馬永曾、林文麒兩位副主任共同帶領選手參與多項賽事，包括冷展、創意麵食、海鮮料理、中式肉類、炒飯料理、美國料理系列等競賽，參賽陣容涵蓋一至四年級學生，其作品呈現方式、味覺組合與料理敘事能力均展現高度創意與專業度，也展現學生對於中式、西式、亞洲乃至美國料理的多向發展能力。

其中餐飲系三年級吳俊達在「中式肉類挑戰賽」及「亞洲風味創意炒飯」兩大競技項目中榮獲金牌，表現亮眼。在中式肉類中以「雙響交織：梅香酥翅×麻辣牛卷」獲獎，該道料理發想自「柔與剛的平衡」，由去骨雞翅與牛肉卷構成，以中西料理手法交織呈現兩種截然不同的風味特色；創意炒飯則以「咖哩椰香雙味炒飯×鮮蝦佐泰式酸辣醬」獲獎，以泰式料理特色為核心，搭配咖哩與椰香兩種泰式代表風味，並以中西式擺盤融合，使視覺與味覺達到平衡。

其中二年級許博智、三年級許之睿及四年級周佳怡三位同學組隊參與本賽事中的「國家代表菁英隊」項目，以「台灣之旅」為套餐主題獲得銀牌，呈現跨地域、跨文化的料理詮釋，套餐從前菜、主菜到甜點皆以台灣地景與飲食文化為軸線，串聯一趟從南而北的美食旅程，理念清晰，意象鮮明，深受評審肯定。

在前菜設計部分，他們以「屏東油膏干貝韃靼佐魚子醬、柚子胡椒紹興醉蟹、變奏版脆皮蚵仔煎」開啟整段旅程，這三款小點分別取材自屏東、南投、新北與台南等地，透過風味堆疊與精緻擺盤，帶領食客從海味、酒香到經典台灣小吃風味，感受台灣多層次的文化底蘊，並象徵旅途的啟程。

主菜則將台灣冬季代表性料理「冬菜鴨」及「薑母鴨」進行創新融合，以現代廚藝手法重新詮釋傳統風味，呈現「冬菜填餡鴨胸佐鴨骨肉汁／薑母鴨風味酥炸鴨肉球／綜合時蔬、蔬菜捲與白玉乳酪蘿蔔捲」三重構成，甜點則象徵旅程的返程，以台北地標作為發想，在盤飾與味覺元素中向總統府、台北101與中正紀念堂致意，最終以「台灣經典鳳梨酥搭辣椒風味鳳梨冰淇淋」與「原住民小米甜甜圈搭珍珠奶茶蛋白霜」為套餐料理畫下句點，凝聚具台灣特色文化的味覺記憶，賦予作品故事性與藝術性。