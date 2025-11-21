崑大USR深耕永續 低碳生活競賽展現青年綠色行動力

崑大二０二五全國低碳生活企劃專題競賽，獲得冠軍的台中科大「鱗雨小隊」接受頒獎表揚。 （崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

崑山科大深耕型ＵＳＲ計畫舉辦「二０二五全國低碳生活企劃專題競賽」，吸引全國廿餘所大專校院及高中職、共計卅組隊伍報名參加，透過創意企劃引導學生以低碳行動實踐綠生活理念，展現ＵＳＲ推動永續教育的深度與成果。

此競賽自二０一八年舉辦至今已邁入第八年，由計畫共同主持人企管系主任呂德財統籌辦理，旨在鼓勵學生從生活脈絡出發，以綠色生活、環境永續行為與地方特色等面向設計具體可行的永續方案。

參賽隊伍以「低碳生活」商業創新創意為專題，就在地人文、觀光旅遊、農特產品等多元綠色行銷為主題切入，展現青年對永續議題的敏感度與社會責任意識。透過企劃書撰寫與簡報提案，學生將低碳思維轉化為可落地的生活實踐專案，讓永續理念不僅留在課堂，更能延伸至日常行動與在地推動。

經初、決審激烈角逐，台中科大表現最為亮眼，囊括前三名，包括冠軍「鱗雨小隊」、第二名「揪茶隊」及第三名「套圈圈」；優勝則由朝陽科大「庄腳囝仔聯盟」與崑山科大「低碳鹽生隊」獲得，得獎作品皆兼具創意與可行性，展現青年運用永續思維解決生活問題的能力。

計畫主持人楊泰和學務長表示，此競賽不僅是青年創意的展演，更是推動「社會轉型」的重要行動。他指出，學生透過企劃設計，從理解永續、認同永續，到能在生活中實踐永續，已展現出行動者的價值與力量，他說，對學生而言，這不只是一場競賽，更是一段真實面對社會議題、跨域協作與深度學習的歷程。