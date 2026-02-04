崑山科大以 USR 行動深耕官田 產學社區共築循環經濟永續路徑

▲崑山科大以 USR 行動深耕官田，楊泰和學務長(中)促成企業與社區連結。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】崑山科技大學長期投入大學社會責任（USR）實踐，深耕型 USR 計畫「以技術為體、生活為用的循環經濟路徑—建構社區的永續韌性」深耕臺南官田地區，透過循環經濟與淨零綠生活行動，陪伴社區一步步將永續理念落實於日常生活。為延續地方共好的行動能量，官田烏金社區合作社將於2月8日舉辦「回饋義賣・地方共好」活動，崑山科大也將共同參與，邀請民眾以實際行動支持地方循環經濟，展現產學社區協力的永續成果。

廣告 廣告

崑山科技大學執行深耕型 USR 計畫「以技術為體、生活為用的循環經濟路徑—建構社區的永續韌性」，長期以官田地區為實踐場域，透過教育部大學社會責任（USR）實踐計畫的支持，結合課程、技術研發與社會行動，陪伴社區推動循環經濟與淨零綠生活。在計畫的促成下，校方逐步串聯學界行動力、企業資源與社區組織，促成民間企業「億進寢具」與「官田烏金社區合作社」的合作，將菱殼炭等循環材料轉化為貼近日常生活的實用產品，讓地方循環理念真正走進家庭，同時也為社區創造穩定而溫暖的支持力量。

計畫主持人學務長暨企業管理系教授楊泰和表示，校方推動該計畫，核心在於結合技術研發、生活轉型與社會行動，攜手地方夥伴共同發展可被看見、被使用、亦能被感受的永續成果，而官田地區長期累積的循環經濟實踐，正是計畫推動的重要行動場域。

1月27日正逢官田烏金社區合作社理事主席顏能通召集第四次理監事會議，在會中，長期支持循環經濟實踐的億進寢具由柯智正副總經理親自致贈每位理監事一套高級「億進寢具菱殼炭暖絨被」，以實際行動回饋社區夥伴，傳達企業對地方組織長期投入與陪伴的重視。為延續這份來自地方的循環與共好，官田烏金社區合作社將於2月8日舉辦「回饋義賣・地方共好」活動，攜手崑山科大、台灣地方創生基金會南區放送中心、億進寢具，在台灣地方創生基金會南區放送中心熱鬧登場，邀請民眾以實際行動支持地方循環經濟。

▲計畫主持人楊泰和教授(右)說明活動意涵。