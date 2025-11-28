崑山科大勇奪「台灣永續大學獎」三大獎 展現全國典範永續實力

▲李天祥校長出席頒獎典禮，並表示校方將持續建立跨界合作機制，培育更多專業種子團隊，推動創新解決方案。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦「TCSA台灣企業永續獎」已邁入第18屆，今年舉辦第二屆「台灣永續大學獎」評選活動，並於11月26日於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮。崑山科技大學不僅拿下「台灣永續績優大學獎－永續綜合績效獎」，在永續單項績效的部分，更榮獲「環境管理領袖獎」及「永續發展教育領袖獎」，顯見「永續發展」已經校園內扎根茁壯，並拓展至校園外。

「TCSA台灣企業永續獎」自設立以來，歷屆累計參獎企業逾581家之多，營業總額與 2021 年國內GDP比值為167%，自去年起增設「台灣永續大學獎」，今年前十大典範大學中，公私立學校各半，不分綜合大學或科技大學專長，一致朝「永續大學」共同目標努力辦學，成就國家與世界未來希望。崑山科大永續發展暨社會責任處本年度以「崑科永續 綠聚共榮」為題，介紹大學永續願景與策略，也以永續報告書呈現校方在永續經營及綠色校園規劃與績效，因此榮獲「台灣永續績優大學獎－永續綜合績效獎」及單項績效2獎，成績斐然。

此次榮獲「環境管理領袖獎」的計畫案為智慧生活管理學院團隊的「以循環經濟驅動環境管理的永續行動」，其結合產、官、學、研、民社等跨界夥伴成為共善關係人，以「農漁業廢棄資材循環再利用」為核心，建構兼具技術創新、教育推廣與政策擴散的環境管理策略。其透過循環經濟碳化技術與廢熱回收，解決農漁資材污染、生物炭製程熱能浪費與民眾認知不足問題，建置可沉浸式體驗的「菱炭森活工場」作為環境教育場域，並以此蘊育社區韌性。

此案在環境效益方面，已成功碳化菱角殼、銀合歡、牡蠣殼、紅樹林等農漁林廢棄資材，產製符合國際IBI/EBC標準的高品質生物炭，累積減碳成果包括銀合歡1.76噸、紅樹林0.84噸、菱角殼143噸，並完成專利化製程與材料高值應用，推動低碳循環經濟模式。在社會影響方面，已辦理252場環境教育活動與工作坊，總參與人數約6,690人；媒合捐贈4,920份菱炭吸附包予復康巴士、嘉惠乘客254.3萬人次；並串聯8家企業開發循環經濟商品，真正落實環境管理的永續行動，為永續環境教育樹立新典範。

榮獲「永續發展教育領袖獎」的計畫案為智慧生活管理學院團隊的「數位觀光導覽建置與濕地環境永續推廣」，其運用360VR數位觀光導覽與遊程規劃設計等方式，推廣四草、七股和北門等場域之溼地環境永續觀念，透過濕地生態導覽、觀察和攝影等在內的環境永續遊程設計以提高旅遊品質，增加遊客人數，並且培育推廣環境永續之數位觀光人才。這些行動目標對應了SDGs 4、6、15，計畫滿意度高達95%。此創新模式深化區域永續發展，為地方旅遊注入新動能。

崑山科大李天祥校長表示，校方長期致力於社會服務，歷年執行教育部或其他有關服務區域產業聚落、工業園區輔導轉型、人文社會實踐及在地創新等類型之計畫成果豐碩，以此豐沛成熟的服務能量強化與在地更深度的連結，更致力支持各USR計畫，與超過50家廠商建立夥伴關係，充分發揮跨領域實力，積極參與在地社區發展。