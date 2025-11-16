崑山科大展現人工智慧與工程創意實力 四度蟬聯萬潤競賽獲獎最多學校

崑山科大於萬潤2025創新創意競賽中榮獲12項殊榮，四度蟬聯獲獎最多學校。圖為大專組不分類金獎學生。（記者李嘉祥攝）

▲崑山科大於萬潤2025創新創意競賽中榮獲12項殊榮，四度蟬聯獲獎最多學校。圖為大專組不分類金獎學生。（記者李嘉祥攝）

萬潤科技主辦、崑山科技大學承辦的「萬潤2025創新創意競賽」邁入第18年，競賽以全球大專院校及高中職學生為對象，分「電機資訊類」與「工程應用類」及「碩博士論文組」；崑山科大共榮獲12項殊榮，包含1個金獎、1個「最佳應用獎」、2個「最佳創意獎」及8項佳作，四度蟬聯獲獎最多學校。

「萬潤2025創新創意競賽」由萬潤科技主辦，崑大工程學院與機械工程系承辦，並獲得教育部、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、財團法人麗偉基金會、中國機械工程學會高雄市分會、財團法人真善美教育基金會、財團法人沈水德翁文教基金會、財團法人崑山科技大學校友教育基金會等多個單為支持，協助青年學子提升創新創意及專利申請興趣，進而強化國際競爭力。

廣告 廣告

此屆大專組164隊報名組別中有100隊入圍；高中職組23隊報名組別中有21隊入圍；碩博士論文組50篇投稿中則有15組進入決賽，並邀虎尾科技大學校長張信良擔任評審長，率領多位具有深厚學術與實務背景的教授組成評審團，針對作品給予專業評析與建議。

最終成績出爐，崑山科大電機工程系以作品「智慧型棒球投球機器人」勇奪不分類金獎；在「電機資訊類」項目中，再以「多感測器融合之無人載具」及「智慧交通號誌控制系統研製」分別榮獲最佳應用獎及最佳創意獎；逢甲大學資訊工程學系則以「Pavement AI」榮獲最佳潛力獎，並頒出多件佳作，而崑山科大在該類別中獲得4項佳作。

在「工程應用類」項目中，崑大先進應用材料工程系的「碳極_CarbonZeroCap: 3D 奈米碳管束之永續儲能技術創新應用」與國立臺北教育大學藝術與造形設計學系的「noise OUT」兩組作品同時榮獲最佳創意獎；屏東科技大學機械工程系的「精密磨削表面粗糙度智能穩健辨識量測系統研發」及明志科技大學機械工程系的「兼顧表面品質與高強度性能之原型件製作技術開發」同時榮獲最佳應用獎；輔仁大學職能治療系的「職能復建醫療系統」及臺北教育大學藝術與造形設計學系的「Brux Relief-舒頜貼」則雙雙榮獲最佳潛力獎。崑大也在該項目中再獲得4件佳作。

高中職組部分，由師大附中普通科以「智慧型腦中風復健裝置」榮獲金獎；嘉義高工機械科的「金屬板漸成機之研究與開發」及國立東石高中機械科的「熱電晶片輔助發電系統」兩組作品同時獲得銀獎；林園高中普通科的「多載式離岸發電模組」及平鎮高中通科的「火災警示智慧手錶」兩組作品同時獲得銅獎。

碩博士論文組方面，國立臺灣大學機械工程學系以〈A Sign Language Robot Development and Control〉拿下金獎；國立成功大學機械工程學系以〈提升夾取範圍與最大負載能力之花朵型軟性夾爪之拓樸最佳化設計〉榮獲銀獎；國立臺灣科技大學機械工程系的〈半導體製程晶圓缺陷檢測與審查系統之建置與驗證〉及國立中興大學機械工程學系的〈SiC裸晶片殘留應力表面缺陷的光學顯微光彈檢測技術〉則同時獲得銅獎。

崑山科大副校長鐘俊顏表示，與萬潤科技合辦競賽邁入第18年，感謝萬潤科技董事長盧鏡來長期支持及產學各界為人才培育與產業連結付出的努力；此次活動不僅凝聚評審團的專業與熱情，也展現師長與學生團隊齊心協力成果，讓年輕人的創新與創意思維在舞台上綻放光芒，也提望透過此競賽提升學生開發電機資訊、工程應用等相關應用能力，進而提升專業及創新潛能。

萬潤科技董事長盧鏡來說，放眼產業發展趨勢，現在正是AI快速成長的關鍵時刻，AI技術的應用，無論在生成研發、自動化設備、甚至無人自駕等領域，都正深刻地影響著產業結構與工作型態，鼓勵年輕學子能多關注AI與創意的結合，勇於投入研發與創新，成為引領產業未來的新動能。