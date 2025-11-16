崑山科大展現人工智慧與工程創意實力 四度蟬聯萬潤競賽獲獎最多學校
▲崑山科大於萬潤2025創新創意競賽中榮獲12項殊榮，四度蟬聯獲獎最多學校。圖為大專組不分類金獎學生。（記者李嘉祥攝）
萬潤科技主辦、崑山科技大學承辦的「萬潤2025創新創意競賽」邁入第18年，競賽以全球大專院校及高中職學生為對象，分「電機資訊類」與「工程應用類」及「碩博士論文組」；崑山科大共榮獲12項殊榮，包含1個金獎、1個「最佳應用獎」、2個「最佳創意獎」及8項佳作，四度蟬聯獲獎最多學校。
「萬潤2025創新創意競賽」由萬潤科技主辦，崑大工程學院與機械工程系承辦，並獲得教育部、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、財團法人麗偉基金會、中國機械工程學會高雄市分會、財團法人真善美教育基金會、財團法人沈水德翁文教基金會、財團法人崑山科技大學校友教育基金會等多個單為支持，協助青年學子提升創新創意及專利申請興趣，進而強化國際競爭力。
此屆大專組164隊報名組別中有100隊入圍；高中職組23隊報名組別中有21隊入圍；碩博士論文組50篇投稿中則有15組進入決賽，並邀虎尾科技大學校長張信良擔任評審長，率領多位具有深厚學術與實務背景的教授組成評審團，針對作品給予專業評析與建議。
最終成績出爐，崑山科大電機工程系以作品「智慧型棒球投球機器人」勇奪不分類金獎；在「電機資訊類」項目中，再以「多感測器融合之無人載具」及「智慧交通號誌控制系統研製」分別榮獲最佳應用獎及最佳創意獎；逢甲大學資訊工程學系則以「Pavement AI」榮獲最佳潛力獎，並頒出多件佳作，而崑山科大在該類別中獲得4項佳作。
在「工程應用類」項目中，崑大先進應用材料工程系的「碳極_CarbonZeroCap: 3D 奈米碳管束之永續儲能技術創新應用」與國立臺北教育大學藝術與造形設計學系的「noise OUT」兩組作品同時榮獲最佳創意獎；屏東科技大學機械工程系的「精密磨削表面粗糙度智能穩健辨識量測系統研發」及明志科技大學機械工程系的「兼顧表面品質與高強度性能之原型件製作技術開發」同時榮獲最佳應用獎；輔仁大學職能治療系的「職能復建醫療系統」及臺北教育大學藝術與造形設計學系的「Brux Relief-舒頜貼」則雙雙榮獲最佳潛力獎。崑大也在該項目中再獲得4件佳作。
高中職組部分，由師大附中普通科以「智慧型腦中風復健裝置」榮獲金獎；嘉義高工機械科的「金屬板漸成機之研究與開發」及國立東石高中機械科的「熱電晶片輔助發電系統」兩組作品同時獲得銀獎；林園高中普通科的「多載式離岸發電模組」及平鎮高中通科的「火災警示智慧手錶」兩組作品同時獲得銅獎。
碩博士論文組方面，國立臺灣大學機械工程學系以〈A Sign Language Robot Development and Control〉拿下金獎；國立成功大學機械工程學系以〈提升夾取範圍與最大負載能力之花朵型軟性夾爪之拓樸最佳化設計〉榮獲銀獎；國立臺灣科技大學機械工程系的〈半導體製程晶圓缺陷檢測與審查系統之建置與驗證〉及國立中興大學機械工程學系的〈SiC裸晶片殘留應力表面缺陷的光學顯微光彈檢測技術〉則同時獲得銅獎。
崑山科大副校長鐘俊顏表示，與萬潤科技合辦競賽邁入第18年，感謝萬潤科技董事長盧鏡來長期支持及產學各界為人才培育與產業連結付出的努力；此次活動不僅凝聚評審團的專業與熱情，也展現師長與學生團隊齊心協力成果，讓年輕人的創新與創意思維在舞台上綻放光芒，也提望透過此競賽提升學生開發電機資訊、工程應用等相關應用能力，進而提升專業及創新潛能。
萬潤科技董事長盧鏡來說，放眼產業發展趨勢，現在正是AI快速成長的關鍵時刻，AI技術的應用，無論在生成研發、自動化設備、甚至無人自駕等領域，都正深刻地影響著產業結構與工作型態，鼓勵年輕學子能多關注AI與創意的結合，勇於投入研發與創新，成為引領產業未來的新動能。
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 15 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 5 小時前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 1 天前
台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
日前有自稱台大大氣系網友匿名在社群平台打賭，台北市在鳳凰颱風襲台期間會放颱風假，若預測失準將於今天中午12時在傅鐘前發放300份雞排加珍奶，引發討論。傅鐘今天清晨起陸續累積數百人排隊，形成難得奇觀，不過時限一到，並未有任何人到場實踐諾言，有台大同學認為，民眾應該加強媒體識讀能力。自由時報 ・ 6 小時前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 9 小時前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元EBC東森新聞 ・ 1 天前