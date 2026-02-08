崑山科大師生赴美參與國際光電展暨拜訪僑教中心 拓展國際學術與產學合作

崑山科大師生赴美參與國際光電會議，透過專題論壇、觀摩技術與產業交流瞭解全球光電與半導體科技最新研發趨勢，將作為課程精進參考依據。（記者李嘉祥翻攝）

為強化國際學術交流能量、掌握前瞻科技發展趨勢並拓展全球合作網絡，崑山科技大學持續推動師生參與國際重要學術活動，師生今年前往美國舊金山參與由SPIE主辦的「SPIE Photonics West 2026」國際光電會議與展覽，並同步拜訪駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組及僑委會金山灣區僑教中心，展開多面向教育與科技交流，充分展現校方積極鏈結國際、深耕前瞻科技與永續發展的行動力與辦學企圖。

崑山科大表示，SPIE Photonics West 為全球光學與光子學領域最具指標性的年度盛會之一，每年匯聚來自世界各國的頂尖學者、研究機構與產業領袖，議題涵蓋光電元件、半導體製程、雷射技術、感測系統、新能源應用，以及與淨零碳排相關的關鍵技術；崑山科大師生此次透過參與專題論壇、觀摩技術展示與產業交流活動，深入掌握全球光電與半導體科技的最新研發趨勢，將作為未來課程內容精進、研究方向規劃及產學合作布局的參考依據。

崑山科大進一步說明，此行除參與國際學術交流，亦拜訪駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組，針對國際高等教育發展趨勢、海外人才培育策略與跨國學術合作模式深入座談；交流過程中雙方就如何提升臺灣高等教育在國際科研體系中能見度、強化學生國際移動力與研究競爭力交換多項實務經驗與政策觀點。

崑山科大工程學院院長暨車電系主任江智偉教授說，透過與教育組的實質對話，有助於學校在課程設計、研究規劃與國際合作推動上，導入更具系統性與前瞻性的國際元素，進一步培育具備跨文化與跨領域能力的專業科技人才。

崑山科大此行亦拜訪僑委會金山灣區僑教中心，深入了解僑教推動現況與僑界資源整合模式，並就科技教育、專業人才培育及國際交流合作的潛在方向進行意見交流；僑教中心長期扮演連結海外僑界、科技能量與臺灣教育體系的重要橋梁，對於促進人才與技術的雙向流動具有關鍵角色；校方期盼未來能透過僑教平台的持續連結，進一步串聯海外科研資源與產業網絡，為師生創造更多國際參與與實務合作機會。

崑山科大校長李天祥指出，全球科技快速演進，光電、半導體與新能源技術已成為支撐智慧製造、電動載具與永續發展重要基石，透過參與 SPIE Photonics West 等國際大型學術會議與交流參訪活動，不僅能即時掌握產業與技術脈動，更能將國際趨勢有效回饋至校內教學與研究，強化課程的前瞻性與實務連結；同時藉由與教育及僑務單位建立長期交流關係，也有助於學校在國際合作、人才培育與學術能量累積上，形塑更穩固且永續的發展基礎。

李天祥校長強調，校方鼓勵教師與學生參與國際學術與產業交流活動，深化與海外學研機構及產業夥伴的合作，並將所獲得的國際經驗與前瞻知識，系統性融入教學、研究與產學實務中，透過不斷累積國際參與成果進一步提升整體辦學品質與國際能見度，為臺灣培育具備全球視野與實作能力的關鍵科技人才，持續在光電、半導體與永續科技領域發揮影響力。