崑山科大接待 展技職教育國際化成果

▲崑山科大接待僑委會海外青年觀摩團，展現臺灣技職教育國際化成果。（記者李嘉祥攝）

配合政府推動高等教育國際化政策，崑山科技大學持續深化國際交流合作與拓展全球夥伴網絡，並接待僑務委員會「海外青年觀摩團」近一百卅名海外僑生，向南半球地區青年介紹台灣技職教育優勢與特色，期提升海外青年來台就讀意願。

僑委會海外青年觀摩團參訪活動以校園導覽與經驗交流為主軸，團長王素嬌、林秀清、中國青年救國團專員林登崧帶領來自模里西斯、智利、阿根廷及印尼等國家青年至崑山科大參觀體適能中心及電動車基地，讓團員了解校園完善的教學設施與多元實作資源，另也安排在校僑生經驗分享環節，透過第一手經驗分享，讓參訪青年有更具體的升學與生活參考。

崑山科大副校長侯順雄歡迎海外僑生到訪交流，強調教育交流是促進文化理解與創新發展重要橋樑，來自世界各地青年學子可為校園注入多元文化能量，期盼透過參訪讓海外青年更深入認識崑山科大教學特色與學習環境。崑山科大國際長莊岳峰期盼透過此次參訪交流，協助海外僑生更全面了解校內教學環境與辦學特色，未來也會持續強化與海外僑界的互動合作，拓展國際招生與學術交流契機。