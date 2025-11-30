崑山科大攜手台日交流基金會推動觀光品質升級 助力西拉雅強化國際競爭力

崑山科大攜手台日交流基金會辦交流會，合作推動觀光品質升級，助力西拉雅國家風景區強化國際競爭力。（記者李嘉祥攝）

▲崑山科大攜手台日交流基金會辦交流會，合作推動觀光品質升級，助力西拉雅國家風景區強化國際競爭力。（記者李嘉祥攝）

為提升臺南觀光產業國際競爭力與服務品質，崑山科技大學與財團法人臺南市台日文化友好交流基金會合作，於創意媒體學院二館舉辦「西拉雅國家風景區觀光產業服務品質提升交流分享會」；活動由交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處指導，並由臺南市旅館公會協辦，搭建臺日觀光產、官、學三方對話平台，聚焦探討後疫情時代的觀光發展趨勢與服務品質創新的重要性。

廣告 廣告

日本前外務省副大臣武井俊輔也應財團法人臺南市台日文化友好交流基金會邀請，率九州新創產業協會成員來訪臺南，以實地體驗與跨國對話的方式，為西拉雅國家風景區的旅宿與觀光服務升級帶來新的交流視野；臺南市台日文化友好交流基金會董事長李退之、榮譽董事長郭貞慧，南虎觀旅董事長許幸娟、台南市餐旅教育協會理事長周立峰、南市旅館商業同業公會榮譽理事長吳俊泰、禧榕軒大飯店總經理陳晃展、活佛餐飲集團董事長王錦東均出席，見證台日觀光合作新篇章。

南市前觀光旅遊局長、現任臺南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧分享「展望西拉雅國家風景區觀光旅宿業之發展」，在地產業界代表亦帶來精闢見解；禧榕軒飯店總經理陳晃展以「ESG理念於旅館產業之應用實務探討」分享自身經營飯店的實務案例；前日本眾議院議員武井俊輔也以「疫情後的台日觀光發展－以西拉雅國家風景區為例」為題，深度分享日本旅宿業在服務品質上的精髓與現況，為臺灣業者提供寶貴借鏡。

崑山科大表示，臺南深厚文化底蘊與獨特城市魅力於國際間屢獲肯定，英國國家地理旅遊將其列為「2024全球最酷景點」、CNN評選為「2024最佳參訪地」，國際能見度與吸引力持續提升；面對外籍旅客逐年增加趨勢，旅宿產業不僅需要強化多語化服務，更迫切需要導入創新思維，朝優質化、品牌化與國際化發展，因次特舉辦此次分享會交流會，試圖將產官學三方意見進行連結，形成未來發展的共識，並透過經驗分享協助業者找到提升服務品質的有效方向。

台日文化友好交流基金會董事長李退之說，邀日本觀光與產業界代表參訪西拉雅，是希望創造更貼近市場一線跨國交流對話，也期盼透過交流會，透過不同國家在疫後旅宿管理與服務品質實務上的分享，促成國內外專業人士互動，提供西拉雅國家風景區旅宿業具體的服務品質提升策略，同時也透過產學合作模式持續培育高素質旅宿服務人才，打造更具國際競爭力的觀光環境。

郭貞慧榮譽理事長說，疫後觀光產業快速回溫，但市場需求與旅客期待也更細緻、更透明，此時比起純粹談論數據或概念，「走進現場、理解旅客心理距離、看見服務細節」才是產業升級最務實的一步，希望透過此次活動，使臺南與西拉雅地區在國際觀光競爭中具備更高市場敏感度與服務創新能量。

崑山科大行政副校長鐘俊顏指出，臺南是後疫情時代觀光迅速復甦的城市，如何在觀光中導入永續及ESG理念並提升服務品質，是當前重要課題，他感謝臺南市台日文化友好交流基金會促成，以及李退之董事長、郭貞慧榮譽董事長的支持，並歡迎從日本前來的武井俊輔會長與都成信隆副會長，使此次活動更具國際意義，也期望藉由台日雙方專業交流，為西拉雅旅宿業帶來更多新契機。