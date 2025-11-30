崑山科大攜手台日交流基金會推動觀光品質升級 助力西拉雅強化國際競爭力
▲崑山科大攜手台日交流基金會辦交流會，合作推動觀光品質升級，助力西拉雅國家風景區強化國際競爭力。（記者李嘉祥攝）
為提升臺南觀光產業國際競爭力與服務品質，崑山科技大學與財團法人臺南市台日文化友好交流基金會合作，於創意媒體學院二館舉辦「西拉雅國家風景區觀光產業服務品質提升交流分享會」；活動由交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處指導，並由臺南市旅館公會協辦，搭建臺日觀光產、官、學三方對話平台，聚焦探討後疫情時代的觀光發展趨勢與服務品質創新的重要性。
日本前外務省副大臣武井俊輔也應財團法人臺南市台日文化友好交流基金會邀請，率九州新創產業協會成員來訪臺南，以實地體驗與跨國對話的方式，為西拉雅國家風景區的旅宿與觀光服務升級帶來新的交流視野；臺南市台日文化友好交流基金會董事長李退之、榮譽董事長郭貞慧，南虎觀旅董事長許幸娟、台南市餐旅教育協會理事長周立峰、南市旅館商業同業公會榮譽理事長吳俊泰、禧榕軒大飯店總經理陳晃展、活佛餐飲集團董事長王錦東均出席，見證台日觀光合作新篇章。
南市前觀光旅遊局長、現任臺南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧分享「展望西拉雅國家風景區觀光旅宿業之發展」，在地產業界代表亦帶來精闢見解；禧榕軒飯店總經理陳晃展以「ESG理念於旅館產業之應用實務探討」分享自身經營飯店的實務案例；前日本眾議院議員武井俊輔也以「疫情後的台日觀光發展－以西拉雅國家風景區為例」為題，深度分享日本旅宿業在服務品質上的精髓與現況，為臺灣業者提供寶貴借鏡。
崑山科大表示，臺南深厚文化底蘊與獨特城市魅力於國際間屢獲肯定，英國國家地理旅遊將其列為「2024全球最酷景點」、CNN評選為「2024最佳參訪地」，國際能見度與吸引力持續提升；面對外籍旅客逐年增加趨勢，旅宿產業不僅需要強化多語化服務，更迫切需要導入創新思維，朝優質化、品牌化與國際化發展，因次特舉辦此次分享會交流會，試圖將產官學三方意見進行連結，形成未來發展的共識，並透過經驗分享協助業者找到提升服務品質的有效方向。
台日文化友好交流基金會董事長李退之說，邀日本觀光與產業界代表參訪西拉雅，是希望創造更貼近市場一線跨國交流對話，也期盼透過交流會，透過不同國家在疫後旅宿管理與服務品質實務上的分享，促成國內外專業人士互動，提供西拉雅國家風景區旅宿業具體的服務品質提升策略，同時也透過產學合作模式持續培育高素質旅宿服務人才，打造更具國際競爭力的觀光環境。
郭貞慧榮譽理事長說，疫後觀光產業快速回溫，但市場需求與旅客期待也更細緻、更透明，此時比起純粹談論數據或概念，「走進現場、理解旅客心理距離、看見服務細節」才是產業升級最務實的一步，希望透過此次活動，使臺南與西拉雅地區在國際觀光競爭中具備更高市場敏感度與服務創新能量。
崑山科大行政副校長鐘俊顏指出，臺南是後疫情時代觀光迅速復甦的城市，如何在觀光中導入永續及ESG理念並提升服務品質，是當前重要課題，他感謝臺南市台日文化友好交流基金會促成，以及李退之董事長、郭貞慧榮譽董事長的支持，並歡迎從日本前來的武井俊輔會長與都成信隆副會長，使此次活動更具國際意義，也期望藉由台日雙方專業交流，為西拉雅旅宿業帶來更多新契機。
其他人也在看
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 10 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 23 小時前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 5 小時前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 3 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 4 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 1 天前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 8 小時前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 10 小時前