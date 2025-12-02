崑山科大攜手車界、公會與法人 打造南臺灣最具規模EV產學聯盟

▲種子師資通過 IATF 16949 認證並於典禮中獲頒證書。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】崑山科技大學於11月4日舉辦「車界茶會暨電動車晶片智慧製造產線成果發表暨產業顧問授證典禮」，集結金屬工業研究發展中心、汽機車修護公會以及多家車電、車體與機電領域企業與校內師生，共同展示該校在電動車與智慧電子人才培育上的最新布局。不僅完整呈現校方所建置的「電動車晶片智慧製造產線」量能，更邀請多家車界指標企業加入產業顧問團，象徵正式形塑南臺灣最完整、最具深度的車電產學合作網絡。

本次活動由崑山科大產學研團隊與金屬工業中心共同策劃，以「產學共育、智慧創新」為主軸，全面展現技職教育與車電供應鏈高度整合的最新成果，現場安排產線導覽、技術展示、企業交流與茶會座談，多面向呈現電動車晶片與車電模組的研發量能與智慧製造技術。該次亦特別邀請國立臺南高級海事水產職業學校與臺南市私立慈幼高級工商職業學校等多所高工職代表參與，使企業與學校師生、技職端教師得以就電動車產業趨勢、智慧製造發展、車用電子技術、整車與模組維修能力，以及車電人才培育需求進行直接交流。這不僅深化跨教育層級的產學接軌，也有效促進技術經驗的分享、職能導向的對話與人才培育的雙向鏈結。

在汽機車修護公會與企業的支持下，本次車界茶會成功匯聚多家指標性車電夥伴參與典禮，並有多所企業加入該校車界產業顧問團，包括翊祥汽車、展翼汽車、龍輝汽車、阿爾卑斯集團、鼎翔國際實業有限公司、高英哥企業有限公司、HK 車體包膜、龍門車工有限公司、華育機電企業有限公司與錇寇司貿易有限公司等數十家企業，這些企業於車體改裝、機電維修、車電整合、客製化車身製造、售後維護與新型態 EV 服務等領域皆具備深厚實力。企業透過正式授證加入顧問團，未來將協助崑山科大提供車電與電控技術諮詢、技能檢定與技術訓練指導、產業實習與就業媒合、課程設計共構，以及設備導入與產線模擬等合作。顧問團的成立，代表崑山科大已成功串聯車電產業上、中、下游資源，為車電人才培育提供前所未有的支援基礎。

崑山科大行政副校長鐘俊顏表示，本次成果發表整合校內跨領域系所與智慧製造能量，建置內容包含車用晶片測試平台、電池管理系統（BMS）與功率模組檢測、自動化機械手臂操作、產線搬運與製程模擬、AI AOI 光學檢測與智慧巡檢、MES 製造管理與品質追溯系統、EV 組裝模擬教室，以及充電樁研發、檢測與維修站等核心場域與技術。產線全面導入 IATF 16949 汽車產業品質管理精神，並於典禮中頒發相關證書，象徵該校在品質控管、智慧製造與車電工法訓練方面，已具備與國際汽車供應鏈接軌的能力。他也進一步指出，本產線落實「教學即產線、產線即教室」理念，讓教師得以使用真實產線環境進行教研活動，同時提供學生多階段、跨模組的技術實作訓練，從晶片、模組、製程到維修形成完整的人才養成鏈，強化其跨域實務能力。

本次活動在法人單位、企業夥伴、公會與師生的熱烈參與下圓滿落幕，透過產業顧問團的正式成立、智慧產線的公開展示與跨域合作的深化，崑山科大將持續成為推動南臺灣車電產業升級的重要力量，協助企業面對新能源車、智慧交通與永續移動的全球趨勢，共同打造更具競爭力與前瞻性的技術生態系。

▲崑大工程學院江智偉院長(左)帶領顧問團進行產線導覽與技術展示。