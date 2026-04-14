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崑山科大教知識也教做人 勇奪遠見USR楷模獎
崑山科技大學以「既培力也使力：扎根在地的綠色生活實踐學分學程」，在全國57所學校、222件作品中脫穎而出，勇奪第七屆遠見USR大學社會的「永續課程組-楷模獎」，學務長楊泰和指出，學校不只教知識也教做人。
《遠見》USR大學社會責任獎由遠見雜誌推動，為國內大學推動永續與社會責任的重要指標，本屆報名件數再創新高，參賽件數年增3.26％競爭激烈，崑山科技大學能於眾多學校中獲得楷模獎，顯示其在永續課程發展與教學實踐上的成果已具高度代表性。
此次獲獎之學分學程，由USR計畫主持人、崑山科技大學學務長暨企管系教授楊泰和，以及計畫共同主持人、企管系主任呂德財所共同策劃，係長期執行USR實踐計畫與教學實踐研究計畫所累積之成果。其將課程與在地場域緊密結合，逐步發展為系統化的學分學程，透過課程設計與實作導入，讓學生在學習過程中培養面對問題的能力。
楊泰和表示，此學程的核心在於讓學生「學了之後能用、用了之後還能留下來」，不僅培養能力，更期待學生的參與能對地方產生實質影響；USR及教學實踐研究計畫，從學習到付出、做出實質貢獻。在人才培育上，不缺聰明人，更需要願意默默付出的人，「學校不只教知識也教做人，讓學生從利己走向利他。」
崑山科大校長李天祥表示，學校長期致力於社會服務與在地連結，歷年執行相關計畫成果豐碩，曾三度榮獲生態共好組楷模獎，更曾拿下「在地共融組」首獎，未來將持續強化跨領域整合與產學合作，展現穩定且持續的推動能量。
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