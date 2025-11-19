崑山科大新生勇闖臺北時裝週 百人走秀展現新世代時尚風采

▲郭又寧首度踏上臺北時裝週伸展台，展現新世代時尚風采。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】崑山科技大學時尚展演事業系持續培養業界新秀，兩位新生郭又寧與康誠在眾多報名者中脫穎而出，今年成功入選2025臺北時裝週 X VOGUE FNO「一夜台北｜百人走秀」活動，10月19日首度踏上臺北時裝週伸展台展現自信與魅力，備受矚目，兩位同學初次參與即入選，表現亮眼，展現新世代時尚能量與專業實力。

2025臺北時裝週百人走秀由臺北市政府文化局攜手 VOGUE Taiwan共同主辦，活動以「讓台北因你而閃耀」為主題，邀請參與者以最具態度的造型走上國際級 Runway，評審團陣容包含 VOGUE 總編輯、時尚編輯、視覺創意總監及台灣知名設計師，活動首獎得主將由VOGUE拍攝時尚大片並登上雜誌，是時尚新秀最受期待的年度舞台之一。

本次選拔過程中，時尚系主任王聖芬親自投入賽前訓練，並於走秀前前往台北場勘與技術溝通，協助學生掌握比賽節奏與舞台動線。郭又寧大方展現專業舞台魅力，她表示，能與全台最頂尖的選手同台切磋，是難得且榮耀的里程碑，期許自己明年再接再勵，持續精進舞台能量；康誠則在時尚領域同樣表現亮眼，曾於第一屆崑山盃時尚新星競賽中榮獲第三名，以沉穩台風與成熟的舞台掌控力驚豔評審。他目前更創立個人銀飾品牌，展現多元跨域創作實力，未來發展可期。

王聖芬主任指出，臺北時裝週百人走秀不僅是一場時尚盛會，更為年輕世代引燃夢想、增加曝光與建立職涯方向的重要平台，透過真實伸展台演練累積實務經驗、擴展視野並與時尚產業接軌，兩位學生能站上時尚盛典舞台，是勇於挑戰與持續努力的最佳證明，也象徵系所教育在表演、造型與時尚跨域整合上的成果，入圍即是一種肯定，期待學生明年有更精彩的表現，時尚系將持續培育兼具舞台能力、造型創意與產業競爭力的時尚人才，鼓勵學生勇於挑戰、走向更大舞台，成為下一位備受期待的時尚新星。