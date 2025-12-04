崑山科大永續課程奪全國第三，企管系楊泰和教授（右二）展現跨域教學力，台灣永續能源研究基金會董事長暨總統府國家氣候變遷對策委員會顧問簡又新大使頒獎表揚。



▲崑山科大永續課程奪全國第三，企管系楊泰和教授（右二）展現跨域教學力，台灣永續能源研究基金會董事長暨總統府國家氣候變遷對策委員會顧問簡又新大使頒獎表揚。



台灣永續能源研究基金會主辦的「二零二五永續教學實踐與成果競賽」公布決選名單，崑山科技大學企業管理系教授暨學務長楊泰和以課程「永續發展與社會實踐專題」榮獲全國第三名；該次競賽報名踴躍，全國大專校院共提交近一百廿件教學成果，僅廿件入圍決選，再由專家學者進行最後簡報評選，楊泰和教授能在眾多跨領域課程中脫穎而出，展現該校教師於永續教育上的創意、深度與專業備受肯定。

崑山科大表示，此項競賽鼓勵大專校院教師將聯合國永續發展目標（SDGs）融入課程，以創新教學、跨域整合與行動導向學習培養學生的永續素養；楊泰和教授開設的「永續發展與社會實踐專題」課程，以其主導的USR計畫為核心，透過議題導向、問題解決與實際行動，引導學生理解永續如何與生活、產業及社會進步緊密連結，並著重永續思維建立與社會實踐能力養成；學生在學習過程中透過議題研究、利害關係人訪談、觀察、綠生活倡議與跨域協作等多元方式，深化對永續議題的理解並提出具體解方。

楊泰和教授指出，永續教育需讓學生在真實課題中學習，透過課程研究、設計與行動累積有意義的永續經驗，才能培養能跨領域合作、看見社會需求並提出解決方案的綠領人才；此次得獎代表崑山科大在推動永續教育上的努力與方向獲得全國肯定，未來也會持續深化實踐導向的教學模式，為社會培育更多有行動力的永續人才。