崑山科大獲頒環保貢獻獎

崑山科大（左二）致力推動地方氣候行動與落實大學社會責任，市長黃偉哲頒發環保貢獻獎，肯定學校長期投入社區節能、綠化活化及永續共學行動。



（記者李嘉祥攝）

崑山科技大學推動地方氣候行動與大學社會責任USR方面持續展現成果，於臺南市環保局「青年氣候行動團」頒獎儀式中獲頒「環保貢獻獎」；市長黃偉哲頒授感謝狀予崑山科大永續發展暨社會責任辦公室主任王平主任，感謝崑大長期投入社區節能、綠化活化及永續共學行動，展現學校在淨零減碳上的實際影響力，也期許學界與地方政府持續合作打造韌性、宜居且具永續治理能力的城市。

為回應全球氣候變遷挑戰並深化青年對永續發展議題的理解與行動力，南市環保局表揚崑山科技大學、成功大學等七所大專校院推動地方低碳績效。崑山科大USR團隊由吳國龍教授帶領，專責推動「閒置空間活化與綠化」，針對社區中長期閒置或低度使用空間，結合綠化設計、生態工法與社區共創機制，重新賦予空間公共價值，提升都市綠覆率與環境韌性，同時營造居民交流、學習與參與友善場域。

崑山科大校長李天祥表示，校方推動USR核心是與在地合作打造具特色的淨零行動模式，其中「閒置空間活化與綠化」不僅提升城市環境品質，也是重要的氣候調適策略；學校結合專業課程與跨領域師生走入社區，透過參與式設計共同討論空間需求，讓改造真正回應居民使用。

李天祥校長也期勉青年在實作中理解氣候風險與淨零治理概念，培養跨域協作與公共參與能力，成為地方永續的重要夥伴；未來學校也會持續透過工作坊、共學與成果分享，強化居民參與，並支持更多創新的氣候行動提案，讓青年看見自己對城市永續所能帶來的影響。