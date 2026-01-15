崑山科大空設系將五行美學轉譯王醮文化 新落成仁壽館透過設計守護信仰

文化部文化資產局長陳濟民肯定崑山科大空間設計系攜手仁壽宮完成仁壽館室內及展場設計。（記者李嘉祥攝）

▲文化部文化資產局長陳濟民肯定崑山科大空間設計系攜手仁壽宮完成仁壽館室內及展場設計。（記者李嘉祥攝）

崑山科技大學推動產學合作再創成果，空間設計系攜手臺南歸仁地區信仰重鎮、有三百餘年歷史的開基仁壽宮完成「仁壽館（王船醮文物館）」室內及展場設計；副校長鐘俊顏與校內主管、校友總會長莊旭彬及副總會長陳浚鎰與幹部出席落成典禮，與各界一同見證仁壽館正式啟用，文化部文化資產局長陳濟民也肯定校方付出。

崑山科大表示，該案由空設系吳基正老師領軍，結合環境設計研究所學生，並與大步空間設計總監林俊宏合作，為仁壽宮新建「仁壽館」進行整體空間與展示規劃；設計團隊在尊重傳統信仰精神前提下，將「金、木、水、火、土」等五行概念轉化為現代設計語彙，串聯起歸仁地理特色、醫道慈悲與王醮科儀，打造能與社區共生的文化場域，回應歸仁在地歷史脈絡與王醮文化內涵，兼顧文物保存、展示教育與社區共享機能，使仁壽館不僅是文物典藏空間，也是「紅瓦厝」歷史文脈的縮影，更成為融合藝術、美學與公共教育的文化場域。

仁壽宮主委張鈴宏為崑山科大機械系校友，對於設計成果高度肯定，感謝母校以專業能量回饋地方，為重要民俗文化留下具時代意義的空間詮釋。

設計團隊代表林俊宏總監說，能回饋家鄉並為重要民俗傳承貢獻專業，是設計者最高的榮譽，「仁壽館」落成象徵著宗教空間不再只是祭祀場所，更具備藝術、教育與社區連結多重功能，透過巧妙構思協助仁壽宮將「傳統民俗」轉化為「優質文化」，為台灣廟宇文化資產保存與活化立下了新里程碑。

鐘俊顏副校長指出，學校重視學生學習與在地文化深度結合，吳基正老師用心帶領設計團隊在尊重傳統信仰精神的基礎上巧妙融合當代美學思維，成功將仁壽宮深厚的文化歷史底蘊轉化為具體且具象徵意義的場域，讓學生在實際專案中累積專業經驗，為社會創造正向影響，此次仁壽館室內及展場規劃設計為崑山科大空設系推動產學合作優良典範．

崑山科大校長李天祥強調，近年空設系產學合作成果豐碩，除仁壽館文物陳列館室內設計暨景觀規劃案，吳基正老師也長期承接台灣基督長老教會歸仁教會聖誕樹設計製作，林秀慧老師與郭一勤老師則執行2026年龍崎光節展示作品《圖境微光》，張郁靂主任承接弘曜國際公司於海安商圈設計的海上平安聖誕樹結構設計與組裝，許浩龍老師則執行及硯築室內裝修公司的「流線展示造型櫃體研發設計案」，透過多元且具實務性的產學專案落實「做中學、學中做」教學精神，展現學校在空間設計領域深耕在地、連結產業實質成效。