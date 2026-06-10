崑山科大空設系師生以設計回應土地議題 榮獲2026 A+文資獎1銅1優選佳績

崑山科大空設系學生以設計回應土地議題於競賽中創佳績，鍾亞璇畢製設計榮獲A+文資獎銅獎。（記者李嘉祥翻攝）

▲崑山科大空設系學生以設計回應土地議題於競賽中創佳績，鍾亞璇畢製設計榮獲A+文資獎銅獎。（記者李嘉祥翻攝）

崑山科技大學空間設計系第25屆畢業設計展以「25度視差」為主題，5月起陸續在校內外舉辦展覽，學生作品也在各項競賽傳回好消息，其中1件作品榮獲「金點新秀年度最佳設計獎」，學生近期也有3件作品入圍2026 A+文化資產創意獎競賽，總計榮獲1銅1優選，彰顯於空間設計與文化創意領域的教學成果。

崑山科大表示，「2026 A+文化資產創意獎」旨在提供設計師一個促進設計與文化資產領域交流與合作的平台，共設有「文資視覺傳達設計類」、「文資產品設計及工藝類」、「文資空間設計類」、「文資時尚設計類」、「文資數位媒體類」及「文資永續跨域設計類」等六大類別，鼓勵創作者從文化、永續與生活等多元面向切入，以創新設計重新詮釋文化資產價值；此屆競賽自報名至決選階段，吸引近百件作品參與評選，競爭激烈，崑山科大空設系有3組作品入圍「文資空間設計類」，決選結果有2件作品獲獎，展現優異設計實力與文化轉譯能力。

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由曾維揚老師指導、鍾亞璇所設計的「被海風拆解的村落－漁村零件的記憶組裝」作品以台灣西部沿海逐漸衰退的漁村聚落為背景，重新思考漁村因風向、潮汐與生活需求所形成的空間關係，設計透過漁網、棚架與臨時構築等元素形成可變動的空間系統，回應市集、教學與停留等不同使用需求，並藉由行走路徑與空間感知，重新建立人與海、港口及聚落之間的連結，使魚市場成為承載漁村記憶與日常活動的空間媒介，榮獲「2026 A+文化資產創意獎」銅獎。

曾維揚老師指導江念嬨的另一設計作品「山．在日常之中－九九峰與聚落的新文化」，以九九峰與聚落間地景關係為核心，重新思考人與自然間隱藏的連結，透過空間、行走與感官經驗的轉換串聯聚落、水圳、河流與山林，不將山視為單純被觀看的風景，而是透過日常身體經驗重新建立人與土地、河流及山林間的情感關係，使人們在移動過程中重新感知土地與自然的存在，並進一步提出屬於台灣山地聚落的新文化想像，希望九九峰不只是地景中的背景，而能成為重新連結土地、聚落與山林精神的新文化起點，不僅榮獲「2026金點新秀年度最佳設計獎」，也獲得「2026 A+文化資產創意獎」優選。

另，夏偉良老師指導、劉議方設計的「竹構嫁接：介於古厝與自然間的時間性場域」作品也入圍競賽，設計以「還地於自然」為核心概念，從聚落歷史與土地關係出發，重新思考人、建築與自然間的互動關係，透過竹構嫁接於既有古厝之上，形塑介於人為構築與自然環境間的過渡性場域，並藉由竹材可生長、可轉化特性回應地方地景與生活記憶，結合農作、交流與共享生活等活動，重新建立聚落與自然間的連結，形塑融合文化記憶與未來想像的綠色公共空間。

崑山科大空設系主任張郁靂表示，系上持續鼓勵學生從地方文化、環境議題與生活經驗出發，結合空間設計思維與文化轉譯能力，透過設計重新回應當代社會與地方議題，此次於「2026 A+文化資產創意競賽」獲得佳績，不僅展現學生對文化場域與空間議題的深入觀察，也反映系上長期深耕文化設計教育與跨域創新的成果。

空設系畢業設計總召夏偉良老師指出，學生於畢業設計與展覽籌備期間展現高度熱誠與團隊凝聚力，彼此協助共同完成展覽與作品呈現，於競賽中獲得肯定，不僅展現學生對地方議題的觀察與空間設計實力，也反映其透過設計重新思考人、土地、聚落與文化間的連結，未來會持續引導學生從生活與地方文化出發，結合AI趨勢與數位製造技術，發展更具整合性與創新性的設計成果。