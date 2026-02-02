崑山科大空設系新銳國際競賽展實力 勇奪美國建築大師設計賽九項殊榮

崑山科大空設系勇奪美國建築大師設計賽八競賽類別九大獎項，其中114級畢業生何松佑「韌性啟航」作品榮獲BEST OF BEST大獎。（記者李嘉祥翻攝）

崑山科技大學空間設計系繼2024年首度參加全球知名的美國建築大師學生競賽獲得亮眼成績後，2025年再次參賽成績更上一層樓，在8個競賽類別中分別榮獲2件「BEST OF BEST」大獎、2件「Winner」優勝獎及5件「Honorable mentions」佳作獎，總計奪下9項殊榮，再次凸顯空設系於全方位設計教學上引導力與實踐成果，並展現與國際接軌的卓越實力。

美國建築大師學生競賽（AMP競賽）每年皆吸引全球數萬件參賽作品，不僅是建築與空間設系領域中頂尖的世界競賽之一，也是教育部極為重視的國際設計競賽；崑山科大空設系今年參與學生包括畢業系友、大學部學生及碩士生，總計收獲9獎，作品皆展現豐沛的設計能量與多元觀點，也呈現師生們對於在不同空間議題的深刻見解與創新思維，展現卓越的設計實力與多元創作能量，讓國際社會看見臺灣學生在空間設計領域持續發光的創意與專業。

崑山科大表示，吳禹賢老師指導2位114級畢業生參賽，其中康丞竣「關廟騎旅」作品以敘事設計方式串聯地方記憶，活化日治時期的寶東派出所，使其成為社區的共享空間；何松佑「韌性啟航」作品將退役機場轉化為具生態、防災與休憩功能的公共公園，保留跑道記憶，回應洪水風險，強化城市韌性與永續發展，兩件作品皆贏得國際肯定，拿下「BEST OF BEST」大獎。

夏偉良老師指導114級畢業生彭吉安作品「水礱間再生」透過保存客家碾米廠核心結構，並導入智慧農業與青年空間，重現院落精神，融合傳統農業與創新實踐，推動文化延續與地方再生；張鈞期老師指導三年級江念嬨的「時間切片」作品，回應高齡社會中代際交流的真實需求，關注長者與青年間的互動與對話，體現社區活動空間中社會關係與日常生活的溫度與力量；二件作品均榮獲「Winner」優勝獎。

夏偉良老師指導114級畢業生楊丞凱與林育樺分別以「南科時光共棲所」及「靜謐樞紐」為主題探索跨世代記憶與信仰社群在時代變遷中公共生活的可能，榮獲佳作肯定；另曾維揚老師指導的鍾亞璇所操作之「綠展」、鄭景文老師指導江陳柏凱的設計「流蔓」，以及許家碩老師指導王綺婷的「森呼吸」等三件作品取材自三年級課程內容，以龍崎淺山生活想像與臺南舊魚市再設計為創作主題，貫穿對地方日常的觀察與研究，思考當代居住與城市休閒的生活新想像，容樣獲得佳作獎。

負責國際競賽的林秀慧老師指出，學生參加國際競賽時，需在不同的文化背景與專業評審面前回應空間議題、提出設計策略與核心價值的方式，這樣的學習歷程不僅有助於培養更成熟的反思能力與專業自信，對未來設計生涯與國際溝通能力也有關鍵的影響；再次於AMP國際賽事中獲得肯定，不僅是學生努力投入與主動挑戰的成果，亦是空設系專兼任教師面對全球化與少子化議題下，對課程規劃與教學實踐的調整與深化成果。

空設系主任張郁靂強調，空設系教學不僅著重技術與表現形式，更重視學生如何透過設計反映高齡社會與空間文化的議題；獲獎作品呈現出學生對地方生活、社會與文化脈絡的細緻觀察，顯示系上強調「設計即反映現實與生活」的教育理念逐步在創作中落實；未來會規劃更多課程，持續強化在設計教學與實務領域的連結，擴大學生參與國際競賽與合作計畫的機會，讓學生在真實儲備中累積經驗，培養出更多能紮根在地、放眼國際的空間設計人才。