崑山科大第六屆崑山盃短講競賽擴大邀外校生參與 分享生命故事促進跨校交流

▲崑山科大舉辦第六屆崑山盃短講競賽，今年並擴大邀外校生參與，分享生命故事促進跨校交流。（記者李嘉祥攝）

為強化學生組織與口語表達能力及累積上台實戰經驗，崑山科技大學通識教育中心「崑山盃短講競賽」邁入第六屆，今年擴大規模邀請空軍航空技術學院學生參與校際交流，經過激烈競爭，最終由機械工程系一年級周黓、休閒遊憩與運動管理系一年級蔡閔恩，以及空軍航空技術學院覃苡庭並列第一名。

競賽以「怕」、「新」、「病」為關鍵詞，每位參賽者可自行設定題目，評分面向包括表達技巧、內容深度、簡報運用與肢體語言，選手須在短短五分鐘內，配合簡報以流暢口語和自然生動的台風，將人生理念與故事融入演說中，不僅考驗參賽者表達能力與內容組織力，也考驗臨場反應，並需克服上台的緊張和壓力；在空軍航空技術學院教授葉定國帶領下，有6名外校學生與崑大晉級決賽的24位同學同台競技。

機械系周黓題目為「日新月異」，演講明確闡述定義，並用莎士比亞名言點題，令人印象深刻，他以高低起伏音量、自然肢體語言搭配圖文輔助，讓內容更具吸引力，成功贏得評審與觀眾注意。休運系蔡閔恩分享從「怕一生」到「啪一生」的棒球成長故事，回顧從小到大棒球路，媽媽送他球棒到透過努力成為隊上的王牌投手，即便後來因傷無法成為選手，依然用其他方式幫助學弟，分享自身經驗與技巧，讓團隊持續進步。

空軍航空技術學院覃苡庭以「更新、更心」為題分享於國外受訓與美國軍校生交流與訓練經驗，面對高強度體能訓練與同儕表現，勇敢克服畏懼上台經驗，並贏得客語比賽佳績，其簡報活潑生動，表情豐富自然，成功吸引評審與觀眾目光。

崑山科大陳翠萍老師、鄭景文老師及輔英科技大學共同教育中心楊智凱老師等評審認為，此次參賽學生表現優異，有擔任入殮師的送行者、有曾喪失求生意志重新站起來的勇者、有在台灣從零開始的越南生，同學的生命故事讓人動容，名次決定相當困難，也將學生優點與待改進處紀錄下來及提出說明與建議，期望學生能持續精進、突破自我。

通識中心主任張世熙指出，今年的短講很精彩，有初次參賽也有第三度挑戰的同學，可見學生短講獲得的不只是名次和獎金，更多的是寶貴的學習與成長經驗，無論勝敗成績，這些歷練將助學生在未來職場中更自信地展現自我，也期盼未來邀請更多學校學生參與，促進交流與合作。