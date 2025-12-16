崑山科大與砲指部簽策略聯盟

崑山科大校長李天祥與指揮官李韋德少將簽署合作備忘錄，共建軍教合作新模式。（記者李嘉祥攝）

▲崑山科大校長李天祥與指揮官李韋德少將簽署合作備忘錄，共建軍教合作新模式。（記者李嘉祥攝）

為使大專院校學生來源多元化及滿足國軍募兵制需求，崑山科技大學與陸軍砲兵訓練指揮部於湯山營區舉行策略聯盟意向書MOU簽署儀式，雙方將展開跨領域教育合作，崑山於營區設立教育點推動「營區在職專班－資訊管理研究所碩士在職專班」，提供官兵營區在職進修與專業培育，為國軍人才發展注入新動能。

在立委王定宇促成及見證下，崑山科大校長李天祥、指揮官李韋德少將簽署合作備忘錄；南市教育局主任秘書陳宗暘、崑山科大副校長鐘俊顏、講座教授戴謙、國防部常務次長楊基榮中將、陸軍參謀長陳建義中將、國防部人培處傅政榮少將等出席；崑山資訊工程系吳永基教授亦應軍方需求進行「無人機師資培訓專題報告」，展示科技應用領域能量，若軍方有需求可提供師資培訓服務。

李天祥校長表示，面對快速變化科技環境與資訊戰挑戰，國軍在訓練本務之餘，更需具備資訊管理、資安與資料分析等核心能力；該校與國軍合作並非首次，過去與陸軍第五四工兵群及陸軍航空基地勤務廠簽署策略聯盟，此次與砲兵指揮部攜手，是深化產官學合作的重要一步。

李天祥校長指出，「營區在職專班」以彈性、務實且貼合軍中節奏為主，讓官兵在本務訓練外也能具備更完整資訊、管理與科技應用能力，除提供官士兵進修機會，強化資訊韌性及提升未來職涯競爭力，也協助學生了解軍中職涯發展，形成雙向互利模式，未來也會持續投入優質師資與教育資源，與砲指部攜手打造國軍進修最佳平台。