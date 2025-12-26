崑山科大視傳系受邀參與南韓國際影展 共創動畫守護藍海的王船爺全球首映

崑山科大視傳設系攜手高雄市圖永安分館製作動畫守護藍海的王船爺，受邀參與南韓第二屆全羅南道小型學校電影影像節及教育論壇。（記者李嘉祥翻攝）

南韓第二屆 Jeolla Nam-do Small Schools Film Festival（全羅南道小型學校電影影像節）於南韓木浦市登場，崑山科技大學視覺傳達設計系曾惠青副教授帶領學生團隊與高雄市立圖書館永安分館產學合作共創動畫《守護藍海的王船爺》，受邀於影展進行全球首映，透過動畫語言跨越國界，讓台灣王船文化與環境保育理念航向國際舞台。

崑山科大表示，此項活動由全羅南道省與木浦市共同主辦，以「在地故事 × 影像教育」為核心，希望推動小型學校影像教育與國際交流，活動內容涵蓋影展前工作坊、韓國學生拍片競賽、國際邀請播映及教育論壇，展現教育影展的國際視野與多元面向；崑山科大今年受邀參與，與來自台灣、日本與南韓的多位影像教育界人士交流，影展播映作品包含學生獨立完成，或由學生與專業人士合作創作，呈現不同文化背景與教育方法多元成果。

崑山科大指出，該校視傳系與高雄市立圖書館永安分館產學合作完成的動畫作品《守護藍海的王船爺》受影展邀請播映，並於影展中進行全球首映；該片由海洋委員會與永安天文宮贊助，取材自高雄永安在地王船文化，透過動畫敘事傳達環境議題與海洋保育理念，展現深厚的在地文化與教育價值。影展對該作品予以高度重視，映後座談會由釜山國際兒童影展前主席金相和主持，其亦為本影展的重要推動者，與觀眾就影片的文化內涵與教育意義進行深入討論，現場反應熱烈，獲得高度迴響。

崑山科大進一步說明，《守護藍海的王船爺》動畫作品源自高雄市永安國小學童創作之繪本，繪本指導教師為故事寫作黃良玉老師與繪本創作曾秀慧老師，動畫製作由崑山科大視傳系曾惠青副教授擔任導演，帶領系上學生三年級傅家琪、蕭漪橙、宋芠綺、王郁閔及四年級張殊音共同完成，結合逐格拍攝與2D手繪動畫等多媒體技術，將靜態繪本轉化為動畫影像。

曾惠青副教授說，將靜態繪本轉化為動畫是一項極具挑戰性的製作過程，團隊在實作中獲得許多新的經驗，不同年齡層學生與跨領域教師共同完成動畫，展現新教學與創作典範；她認為未來的教育需要更多此類多元整合的合作模式，亦與此屆影展所強調的教育精神與主題高度契合。

影展論壇交互座談中，與會者也關注少子化趨勢下偏鄉小學所面臨的挑戰。崑山科大視傳系曾惠青副教授分享自2013年起推動的「拍片旅行」計畫，該計畫透過社群力量的結合運作，不依賴任何經費資助，得以不受資源限制持續推動，她多年來帶領大學生志工前往學生人數低於50人的小學，累積舉辦超過 15場動畫與影像工作坊。曾惠青副教授說，影像創作或許無法直接解決小型學校面臨的關閉問題，但讓孩子具備影像表達的能力，將地方故事與文化記憶，轉化為可被保存與傳遞的影像內容，更突顯影像教育在當代社會中的重要性。