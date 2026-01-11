崑山科大視傳系學生用創意解決生活問題 橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

崑山科大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽九大獎，圖為蔡銘君老師指導李昀庭、李茗富、陳昶任、方予岑「RESTORA」作品奪下時尚類包款設計金獎。（記者李嘉祥翻攝）

崑山科技大學視覺傳達設計系蔡銘君、曾薰誼、呂裕文、張聰賢老師指導學生設計作品，透過教育部114年度高教深耕計畫補助參賽美國「2025 International Design Awards（IDA）國際設計獎」，競賽結果，視傳系榮獲3金1銀2銅3榮譽獎，學生以生活為出發微創意，用設計專業站上國際，也展現該校視覺傳達設計具備國際視野與競爭力。

美國IDA國際設計獎創立於2007年，透過建築、室內、產品、時尚、形象等五大設計領域，表揚與推廣傑出的設計新銳與專業設計師，每年徵集全球超過70個國家數千件精彩設計相關領域作品進行評選，且於隔年進行公告競賽評選結果，藉此探掘來自世界各地的設計優秀人才。

崑大視傳系師生透過設計專業課程進行創意發想，蔡銘君老師指導李昀庭、李茗富、陳昶任、方予岑「RESTORA」作品為結合摺紙概念、可凹折的座椅背包，創意發想來自學生家中長輩外出休息不便，轉化為大眾可使用的座椅背包，橫跨視覺傳達設計專業，獲得時尚類的包款設計金獎；另作品「Heal-Aid」則從社會觀察，以學生自身使用拐杖輔具不便與成為一個醒目的物件經驗，發想出適合可配搭於拐杖輔具的隨行小包款，能突顯個人特質風格，一改拐杖僅能是輔具形象，也能是可凸顯自我風格的配搭，獲得時尚類包款設計銅獎。

另外，蔡銘君老師指導李家昌、蘇梓維的「Fading Edifices」透過立體書紀錄香港社區都更下的人文記憶；陳伯維、蔡宜珊、李奇倫的「MOL COLOR」作品將生活中所存在的各種黴菌其色彩作為具備豐富且獨特性的色票；「ACCESS MOTOR Branding」作品為ACCESS企業形象設計產學合作案成果，陳伯維參與其中，上述作品各奪下最佳榮譽獎。

崑山科大指出，蔡銘君老師授課時向學生強調觀察生活細節、了解社會每個生命，從中發現問題並以設計作為解決之道，此次囊括多類獎項，實至名歸；另曾薰誼老師指導的四組作品中，指導林辰嘉、蔡昀庭、梁善茹的「Sin and Virtue, Their Joy」透過插畫結合立體書呈現七原罪不同個性特質，獲得平面類藝術表現設計金獎；「Kun Shan Monster」為視傳系辦理迎新活動時，陳彥宇以崑山怪物作為主題繪製專屬漫畫，獲得平面類書籍設計金獎；「The general obeys the orde」由吳屹偉、陳詮翰創作，將歌曲〈將爺聽令〉以平面設計融合傳統與時尚風格，打造新舊川流的視覺設計，獲得平面類唱片封面銀獎。

另外，呂裕文與張聰賢老師指導蘇玟甄的作品「Good Morni MIT」，其為視傳系辦理專業講座，以獨特山椒魚作為主題概念並透過視覺設計凸顯該活動識別特色，獲得平面類活動主視覺設計銅獎。

崑山科大校長李天祥肯定視傳系師生於IDA國際設計獎一展設計能量，一舉榮獲9項殊榮；創意媒體學院長暨視傳系主任邱國峻說，視傳系除重視設計專業技術養成，也強調具備人文與社會間所存在的設計責任價值，讓每一個設計觀察與想法不僅能成為商品，更能成為有意義的專業作品，除呼應學校強調與產業接軌的辦學核心，也透過專業師資指導與環境資源導入，鼓勵與支持學生具備國際視野與競爭，讓設計的溫度傳遞至每一處。