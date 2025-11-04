崑山科大視訊系動畫斬獲土耳其、西班牙影展雙獎

崑山科大視訊系動畫斬獲土耳其、西班牙影展獲雙獎，展現影像創作卓越實力；圖為「BAiT－侵略者－」製作團隊。（記者李嘉祥攝）

▲崑山科大視訊系動畫斬獲土耳其、西班牙影展獲雙獎，展現影像創作卓越實力；圖為「BAiT－侵略者－」製作團隊。（記者李嘉祥攝）

崑山科技大學視訊傳播設計系積極培育影人才，在學生及業界校友每年皆有亮眼作品，由劉勇明老師、胡佩芸老師與洪莉雯老師共同指導115級畢業生作品「BAiT－侵略者－」榮獲「土耳其紐約伊斯坦堡短片影展最佳動畫片」及「西班牙停格影展最佳動作與視覺效果影片」兩項國際殊榮，展現崑山科大於影像創作領域的卓越實力。

崑山科大表示，「BAiT－侵略者－」為視訊系115級畢業生劉又瑜、翁靖晶、林昀日彗、藍妗妮、洪文心、王芊筑聯合創作的動畫短片，講述主角Alex率領探勘小隊為人類未來登陸未知行星，卻意外遭遇原生守護者而展開一場衝突與反思的科幻冒險；該部動畫榮獲今年青春設計節「創意數位影片優選獎」，更於國際舞台一舉奪得二項大獎，凸顯該校在影像創作領域豐沛能量與國際競爭力。

導演劉又瑜說，作品靈感來自人類在面對未知時的恐懼與渴望，創作過程就像親身踏入未知的宇宙，每一次討論劇本、調整鏡頭、渲染畫面，是挑戰也是探索，希望觀眾能從這段衝突中看見人類面對未知世界時的掙扎與選擇，進而思考我們究竟是勇敢的探索者，還是無意間成了侵略者；能獲得國際肯定不只是榮耀，更像是一路堅持的回聲。

動畫師翁靖晶也分享為讓角色動作更真實，研究了大量動態參考資料，也反覆調整角色肢體的重量感與情緒節奏，每個動作、每次表情轉換，都希望能讓觀眾感受到角色的情緒張力；得獎是整個團隊共同努力的成果，也讓我們更確信動畫能夠承載真實的情感。

指導老師劉勇明指出，「BAiT－侵略者－」能在眾多優秀作品中脫穎而出，充分展現學生的創意與專業實力，是對師生最好的肯定，這份榮耀屬於每位用心創作、全力以赴的學生，也見證視訊系在影像敘事與動畫實作上的教學成果。

崑山科大視訊系主任曹源峰強調，該系致力引導學生從專業技術中發展創意思維，並鼓勵挑戰多元主題與敘事風格，近年持續投入資源建置動態捕捉系統、LED弧形螢幕虛擬攝影棚及專業錄音室，希望讓學生在最專業環境自由創作、盡情實驗；獲得國際肯定不僅彰顯學生創作能量，也證明學校於影像教育上的深耕成果與國際競爭力，未來會持續培養學生的影像製作與數位敘事能力，鼓勵以創意與技術回應當代議題，邁向專業影視產業的國際舞台。