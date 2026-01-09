崑山科大資傳系辦動漫跨域講座與工作坊 日師開講將日漫產業經驗直送校園

崑山科大資傳系舉辦動漫畫跨域人才培育講座與工作坊，邀講座教授淺井香與師生共同探討日本動漫角色設計發展歷程與技法。（記者李嘉祥攝）

為推動國際化交流，崑山科技大學資訊傳播系主任張世熙邀兼任講座教授淺井香入校舉辦系列精彩講座和工作坊，與師生共同探討日本動漫角色設計的發展歷程與技法及傳授數十年來在漫畫界經驗，並進一步與高中職交流，深化師生對動漫畫產業的理解與跨領域合作的能力。

淺井香為AMPS 國際動漫學院主任，除在AMPS 國際動漫學院任教，112學年度起並擔任崑山科大資傳系兼任講座教授；資傳系去年三度邀請淺井香講座教授舉辦「動漫畫跨域人才培育講座與工作坊」，除崑山科大，更至台中僑泰高中、明道高中與高雄中華藝校舉行活動，吸引逾千名師生參與交流與學習，每場講座與工作坊均吸引眾多對動漫充滿熱情的學生參與，全場座無虛席，其專業知識和深入淺出的講解讓聽眾感受到漫畫創作的無限魅力，讓崑大、高中職師生均收穫豐碩，會後更興奮排隊向淺井香講座教授請求簽名。

在崑山科大場次中，淺井香講座教授以「動漫畫跨域人才培育」為主題，針對當前漫畫產業的發展趨勢、創作技巧與跨領域合作的機會進行深入探討，除分享漫畫創作技巧與過程、於漫畫創作中融入跨學科的知識，也提供對現代數位技術進行創新見解；工作坊部分，淺井香講座教授與學生進行實作練習，透過實際操作與指導提升對漫畫創作理解與實踐能力，引領與會者逐步掌握漫畫設計與故事創作核心技能，並學習將漫畫與其他領域知識結合，開發更多創意。

崑山科大表示，淺井香講座教授也至高雄中華藝校、台中僑泰高中與明道高中與近百位國中小及高中師生分享其在日本漫畫產業中的豐富歷程，以及對未來動漫產業的看法，介紹漫畫基礎技法及現場演示原畫、補間動畫、漫畫與動畫的差異，並探討角色設計與繪畫技巧的深層內涵，讓在場的學生們對漫畫創作有了更深刻的理解與認識。

崑山科大資傳系主任張世熙指出，漫畫產業在現今數位媒體與多元文化中扮演重要角色，隨著漫畫產業的迅速發展，跨域合作將成為未來人才競爭的關鍵，舉辦講座與工作坊旨在培養具有跨領域視野的漫畫創作者，為師生提供難得學習機會，期望激發創意思維及拓展其於漫畫領域的發展潛力，也為漫畫產業與學術界合作搭建強調，未來資傳系將繼續秉持創新與跨領域合作的理念，為學生提供更多實踐與學習的機會，培養出更多具有全球視野的創意人才。