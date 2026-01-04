崑山科大辦菲律賓大學華語推廣工作坊 深化台菲新型專班合作

崑山科大校長李天祥校長、國際長莊岳峰與與菲律賓各學校代表出席菲律賓大學華語推廣暨文化體驗工作坊，期深化台菲新型專班合作。（記者李嘉祥攝）

教育部持續推動「促進國際生來臺暨留臺計畫」，崑山科技大學積極響應，除擔任新型專班計畫的菲律賓海外基地副召學校，更於校內舉行「菲律賓大學華語推廣暨文化體驗工作坊」，內容涵蓋華語基礎課程、玉山華語教材介紹、臺灣文化體驗以及臺菲雙邊交流座談，吸引來自菲律賓14所大學共15位校級與國際事務代表來臺參與。

此次工作坊為期四天，透過系統性的華語課程與文化體驗安排，使菲律賓大學代表能更全面瞭解新型專班學生在臺灣的華語學習歷程與生活環境，並進一步轉化為對新型專班未來海外推廣的具體回饋與建議，不僅深化臺菲高等教育交流，也進一步推動「國際產業人才教育專班（新型專班）」合作向前邁進。

菲律賓理工大學、菲律賓大學洛斯巴尼奧斯分校、馬尼拉城市大學等多所菲律賓知名高等學府皆跨海出席開幕式，會中亦特別安排新入學的新型專班學生進行華語學習成果發表，展現學生來台學習成效與文化適應歷程；學生以華語歌曲演唱、雙語分享在新型專班求學經驗，並透過舞劇演出重現初到臺灣時以中文點餐的真實情境，幽默呈現學習華語的挑戰與努力過程，傳達「學習不易，但持續努力」的正向態度，獲得現場菲律賓各校代表一致肯定與高度讚賞。

崑山科大校長李天祥表示，新型專班係教育部重點支持推動的國際人才培育政策，校方長期配合政策方向積極協助招生，並重視落實「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，透過大學間實質合作鏈結臺菲雙邊教育資源，吸引優秀外籍學生來臺就讀，進而推動國際人才培育、學術交流與產學合作發展，也期盼藉由工作坊讓菲律賓大學代表實際體驗臺灣華語教學與文化活動，深入瞭解臺灣的教育環境，為未來與臺灣聯盟學校的合作奠定更穩固的基礎。

工作坊也舉辦「臺灣－菲律賓大學交流座談會」，國際產學教育合作聯盟專案辦公室、崑山科大、正修科技大學與菲律賓14所大學代表共同參與，針對三大主題進行深入討論，包含新型專班計畫之未來推廣策略、華語課程海外布局，以及臺菲大學雙聯學位合作的可行性；與會各校普遍支持新型專班政策方向，並提出多項具建設性的建議，涵蓋課程設計、學習支持、招生與行政機制，以及深化雙向交流合作模式；會中並達成共識，將於將於新年度共同擴大推動新型專班計畫，持續強化臺菲高等教育鏈結與華語教育合作。

雙邊交流在熱絡且務實的討論中圓滿落幕，各校一致期待未來持續攜手推動新型專班計畫，開啟臺菲教育合作的新篇章。莊岳峰國際長強調，未來將持續深化在新型專班推廣、華語教育及雙聯學位合作等面向的實質合作，為菲律賓學生創造更多來臺就讀與發展的機會，同時提升臺灣高等教育的國際能見度與影響力。