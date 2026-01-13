崑山科大逆勢突圍 註冊率2年躍升8.44%

崑山科大辦學績優，於少子化困境中逆勢突圍，碩博士研究所甄試報名率突破100%，大學部註冊率近二年逆勢提升8.44%。（記者李嘉祥攝）

▲崑山科大辦學績優，於少子化困境中逆勢突圍，碩博士研究所甄試報名率突破100%，大學部註冊率近二年逆勢提升8.44%。（記者李嘉祥攝）

少子化浪潮持續席捲高等教育，崑山科技大學憑藉紮實的辦學實力與深厚產學連結交出亮眼成績單，近期碩博士研究所甄試報名率突破100%，大學部註冊率近二年逆勢提升8.44%，展現強勁招生競爭力，在董事會及校長的支持下，針對產學績效卓越或對校務發展有具體貢獻教師發放最高3個月的年終獎金，其中包含入榜史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」的資深教授，以此激勵教師持續追求卓越。

廣告 廣告

崑山科大校長李天祥，在充滿挑戰的教育環境中，將資源真正投入在學生與教師身上，是維持高品質與形成良性循環的關鍵；辦學績優學校，學生自然能獲得更多學習支持與發展機會，自107年高教深耕計畫推動以來，崑山科大累計爭取近14.5億元補助，全數用於設備更新、跨域課程、創新教學平台與國際接軌；每年並再投入超過1億元作為學生各項獎助學金與專業競賽補助，更針對優秀新生祭出最高100萬元獎學金與免費住宿，讓學生在無後顧之憂的環境中累積實務競爭力。

李天祥校長說，為留住優秀師資並鼓勵教學與研究精進，崑山科大也同步提升教職員福利，自111年以來累計調幅超過11%，其中教師學術研究費依職級調幅更達11%至22%，在114年成為南部率先宣布調薪的私立科技大學之一，展現對專業人才的高度尊重與支持。

在研究與產學量能，崑山科大近年持續有教師入榜史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」，連續五年維持私立科大第一，顯示其科研能量與國際能見度已與頂尖學府並駕齊驅；另近3年技術移轉金額皆穩定突破頂標1000萬元水準，整體規模約較標準高出近一倍，持續帶動產業創新應用與技術加值；114年第3季崑山科大以26件發明專利申請名列全國大學第二、科技大學第一，114年度共取得專利60件，並於2025台灣創新技術博覽會奪下6金2銀6銅，榮登全國大專院校獎牌王。

李天祥校長指出，該校憑藉臺南在地產業群聚優勢與長期深耕合作，去年再度榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」，自民國88年以來已第13度獲獎；另，遠見雜誌2025最佳大學六面向評比中，產學合作表現亦由2024年第27名躍升至第17名，名列全國前11%、私立科技大學第二，充分展現學校在實務鏈結與就業即戰力培育上的成果；為讓辦學成果真正回到學生身上，學校也續提供證照與競賽獎助、弱勢助學金、創就業基金、海外研習與外語獎金等多元支持，並開設免費輔導與培訓課程，陪伴學生建構專業力、語言力與創新力，同時學雜費仍維持雲嘉南地區私立科大最低。

李天祥校長強調，逆勢上漲不只是漂亮數字，而是來自長期投入與踏實耕耘，只要把學生放在中心，把對的事持續做好，崑山不只是撐過少子化，而是持續成長及被更多人看見，未來會持續深化產學合作、推動跨域創新與國際交流，讓崑山科大在技職教育版圖中持續扮演「逆勢成長」的重要力量。