崑山科大電機系輔導新生考丙級證照近全數通過 外籍生輔導成效獲教育部肯定

▲崑山科大電機系輔導新生報考丙級證照幾乎全數通過，外籍生輔導成效也獲教育部訪視委員肯定。（記者李嘉祥攝）

為培養學生專業技能與求職競爭力，崑山科技大學電機工程系秉持技職教育精神積極鼓勵學生考取專業證照，並提供透過「申請入學」管道入學的普通高中畢業生完善輔導課程與資源，協助在一年級時就能考取勞動部丙級技術士證照；今年術科考試中有16位學生通過「工業電子」丙級、9人通過「機電整合」丙級，成績斐然。

崑山科大表示，電機系長期協助學生考取多元技能證照，為讓學生在入學第一年便能順利取得證照，特於暑假期間規劃密集的輔導課程，由鄒重光與張品全兩位老師帶領學生進行加強訓練，從基本理論知識複習到實際操作演練，一步步引導學生熟悉考試流程與技巧，這種「超前部署」的教學模式，讓學生在開學後的證照檢定中，能以最佳狀態應考，最終取得亮眼成績。

崑山科大指出，今年學生於術科考試表現優異，「工業電子」丙級考試有17位報考學生、16位通過；「機電整合」丙級考試報考的9位學生也全數通過，兩項考試通過率皆表現傑出，學生展現卓越學習成果，不僅凸顯系上教學輔導實力，也體現科技大學著重實作能力的辦學特色，更為學生日後挑戰更高階證照及增強職場競爭力打下堅實基礎。

崑山科大也對菲律賓學生特別輔導，不僅中文程度顯著提升，足以看懂華文考卷並正確作答，並於模擬考試中取得優異成績，展現國際化教育成效，成果也獲得教育部訪視委員高度肯定。

鄒重光老師說，該系長期規劃證照輔導課程，讓來自普通高中的學生在大學初期便能接觸實務操作，並獲得國家級證照的肯定，不僅增強學生在專業技能上的信心，也讓他們對未來職場工作有更具體的認識與準備，術科表現優異的同學，後續可再參加學科單項考試，通過後即可順利取得證照。

電機系林俊良主任說，證照考試高通過率歸功於鄒重光與張品全兩位老師努力，除課堂上傳授理論知識，更投入大量課餘時間手把手指導學生實作練習，確保熟練掌握考試技能，讓學生能克服學習挑戰，展現卓越成果；系上也鼓勵學生持續朝更具挑戰性的乙級證照邁進，儲備紮實職場工作能量，成為未來求職的加分項；電機系也會持續秉持技職教育精神，為產業培養更多具備實作能力與專業素養的優秀人才。