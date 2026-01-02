崑山科大餐飲系三學勇奪金爵獎國際賽一金二銅 展現實力與實戰經驗

崑山科大餐飲管理及廚藝系羅郁媄、林鉦哲及四年級陳萬駿勇奪金爵獎國際賽一金二銅，展現實力與實戰經驗。（記者李嘉祥翻攝）

▲崑山科大餐飲管理及廚藝系羅郁媄、林鉦哲及四年級陳萬駿勇奪金爵獎國際賽一金二銅，展現實力與實戰經驗。（記者李嘉祥翻攝）

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系一年級羅郁媄、二年級林鉦哲及四年級陳萬駿於「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」中，憑藉精湛的專業技術與穩健的臨場表現，從全國62位菁英選手中脫穎而出勇奪2面金牌及1面銅牌，奪金選手並抱回獎盃及7000元獎金，展現崑山學子於咖啡專業領域的卓越實力與豐富實戰經驗。

廣告 廣告

崑山科大表示，「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」為國際性餐飲競賽之一，匯聚眾多國際頂尖餐飲選手與臺灣歷屆冠軍好手同場較勁，參賽者須於限定時間內完成手沖咖啡的沖煮與呈現，並由專業評審依據口感平衡、萃取技術、風味層次與餘韻表現，以及整體呈現等面向進行評分；該校3名參賽學生憑藉對咖啡風味的敏銳掌握與穩定純熟的沖煮手法，成功展現高度專業水準，最終由羅郁媄獲得手沖組金牌、林鉦哲獲手沖組銅牌，陳萬駿則奪下杯測組銅牌。

崑山科大指出，參賽學生在校期間除專注課業並投入工讀，亦積極將課堂所學實際應用於競賽準備，透過反覆練習與同儕交流不斷精進咖啡杯測與手沖技巧，成為比賽中脫穎而出的關鍵優勢；此次佳績不僅展現學生個人努力與實力，也體現崑山科大餐飲管理及廚藝系長期深耕實務導向與專業培育的豐碩成果。

指導老師餐飲系施智偉教授說，崑大餐飲系長期積極推動咖啡專業教育，建構國際認證體系，並透過扎實的實作訓練與多元競賽歷練，培養學生專業技術與自信心；此次三名學生能在全國競賽中勇奪金牌與銅牌，展現勇於挑戰、自信展現專業精神，不僅為系所增添榮耀，也為其未來職涯奠定基礎，學校會持續深化專業課程與產業接軌訓練，落實「實作力、競賽力、就業力」三力合一辦學特色，陪伴學生在學習與實作歷程中不斷突破自我，成為臺灣餐飲及咖啡產業的重要新生力量。