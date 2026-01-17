崑山科大5門課程再通過數位學習認證 連續19年獲教育部肯定

崑山科大持續推動數位學習，認證數穩居技專之冠，黃文昌老師開設數位學習課程，提升教學量能。（記者李嘉祥攝）

崑山科技大學於數位學習領域持續展現領航實力，於教育部114年度第2梯次「數位學習認證」中再傳捷報，包括「半導體工程與應用」、「電路學－院課程」、「數位內容設計」、「餐飲行銷－院課程」及「商業資料分析」等5門課程通過認證，全校累計通過認證課程數達78件，創下連續19年獲教育部肯定的亮眼紀錄，穩居全國技專校院之首。

崑山科大校長李天祥表示，因應全球數位學習蓬勃發展趨勢，崑山逾20年來持續深耕數位教學發展與實務應用，從教學平台建構、數位科技導入到教材內容設計，皆緊扣國家教育政策方向，穩健推動並與國際趨勢接軌，另也長期致力於課程與教材的數位化升級，多門課程通過教育部嚴謹審查，充分展現其教學內容與品質的高度水準。

崑山科大此次通過認證的課程各具特色，展現數位學習於多元領域應用成果；電機工程系黃文昌老師教授的「半導體工程與應用」課程，針對研究生及大學部高年級學生設計，強調理論與實務並重，透過數位學習平台結合教學影片、線上討論與即時回饋機制，提供彈性高效的學習模式。黃文昌老師指出，學生可依自身需求反覆觀看重點內容，對研究生而言，更能善用實驗空檔進行學習，有效提升時間運用效率與整體學習成效。

通過「電路學－院課程」認證的智慧機器人工程系黃昭明老師說，該門課程涉及大量理論推導與數學計算，透過數位平台，學生可依學習進度重複觀看教學影片並檢視關鍵推導過程，協助鞏固基礎觀念，課程亦結合線上測驗與議題討論，提供即時回饋，在校內數位學習團隊的協助下持續優化，除符合認證規範外，也有效培養學生自主學習與數位應用能力。

資訊傳播系柯玲琴老師指出，「數位內容設計」課程以學習者為核心，透過重新拆解知識結構，結合數位影音與多元教材，協助學生深入理解課程重點，數位平台能完整呈現學生學習歷程與成效，讓教師即時掌握學習動態，提升教學互動與學習成效，整體教學設計與平台操作性皆獲高度肯定。

餐飲管理及廚藝系侯重光老師則提及「餐飲行銷－院課程」以餐飲產業實務為主軸，結合行銷策略與實際案例，並延伸至數位行銷、社群媒體應用，融入AI與大數據分析，協助學生理解資料於行銷決策中的應用，透過數位教材與線上討論機制，不僅提升學生參與度，也讓平時較少發言的學生線上積極互動，展現數位學習提升教學效能的成果。

資訊傳播系游峰碩老師所教授的「商業資料分析」課程亦順利通過認證，游峰碩老師同時兼任該校數位學習組組長，長期推動校內數位學習業務，累積通過教育部數位學習教材認證1件及課程認證9件，具備豐富實務與推動經驗。他表示，數位學習已成為高等教育不可或缺的重要模式，每次認證審查皆是檢視與優化教學品質的重要契機，未來將持續深化師生互動與課程創新，打造更具成效的數位學習環境。

李天祥校長強調，數位學習具備高度彈性與互動優勢，透過多媒體教材整合、主題討論、線上分組協作及即時互動問答等多元方式，能有效培養學生自主學習能力，提升學習動機與實務應用成效；學校會持續強化教學軟硬體設施、優化學習環境，朝開放校園與智慧化服務邁進，並提升教師數位教學規劃與應變能力，增進遠距與混成教學的彈性與成效，打造可隨時隨地進行學習的行動化學習環境，讓學生透過數位科技享有更自由、多元且富有樂趣的學習歷程。