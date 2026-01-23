崔佩儀經紀人愛女生日趴 王思佳帶孩子出席

崔佩儀經紀人小瑋幫女兒慶生。（源鑛娛樂提供）

崔佩儀前天（21日）歡度生日，經紀人倪良瑋（小瑋）帶著一雙兒女謙謙、Anna祝壽後，接著也為女兒Anna舉辦2歲生日趴，王思佳、劉伊心、蔡允潔、楊晨熙、林秀琴、陳致遠等旗下藝人齊聚一堂，熱鬧不已。

經紀人小瑋疫情期間赴美找代理孕母，順利生下一雙兒女，今年第一次幫女兒辦生日趴，他表示，女兒1歲時剛好遇到爸爸過世，當時沒幫女兒辦生日，今年第一次幫女兒慶生，王思佳、李宓也帶著女兒現身。

王思佳帶著女兒出席生日趴。（源鑛娛樂提供）

小瑋表示，「這個生日，我掙扎了很久，心裡一邊告訴自己，是不是還沒準備好；一邊又覺得，孩子的成長不會等人，她值得被好好慶祝，也值得被記住」，直到生日趴前1個禮拜，他才真的下決心舉辦，「不是因為想通了什麼大道理，而是慢慢明白，我們不可能等到完全不痛的那一天，才繼續生活，我相信，爸爸在天上，也一定希望我們快樂，希望我能健健康康地陪著孩子長大。」

