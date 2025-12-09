崔佩儀赴日泡溫泉、松葉蟹吃到飽 見地震海嘯警報嚇傻

日本東北青森外海昨(8日)發生最大震度6強、規模7.5的強震，昨第一時間社群網站上許多日本網友就發文驚呼被嚇到，人在日本的女星崔佩儀昨夜也發文說：「今天剛來到岩手縣花卷市，晚上11點7.5大地震，連續震了2分鐘，接下來手機又響說有海嘯警報，嚇死人了」。

崔佩儀昨發文表示剛到日本岩手縣就遇到地震，接著看到手機響海嘯警報，引來許多網友關心。今上午她曬出旅遊照片，說：「第一天來到日本岩手縣花卷溫泉飯店，泡溫泉、吃日本大草莓、松葉蟹吃到飽，好幸福，唯一是晚上11點大地震7.5級，讓我永生難忘」，好友李國超回：「人平安就好」，其他粉絲也說：「注意安全！及熊害」、「小心注意安全」、「旅遊愉快平安」。

前TVBS、華視主播林旼叡則曬出影片，透露現在在「地震第一排」，還以為在拍《進擊的巨人》，他說原本在泡溫泉，下秒覺得不對，原本以為只晃一下下，但越晃越大，只好趕快裸體逃命，還差點滑倒，還好現在沒事，希望在日本東北的大家都平安。

日本網紅Iku老師昨也發文提醒：「地震！青森，北海道的大家小心！不要去看海，有海嘯警報喔，請避難，海嘯是好幾次來來回回的，趕快去高處」，提醒大家要注意自身安全，不要忽視海嘯可能帶來的危機。

