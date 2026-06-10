崔始源宣布來台長住！中文ㄅ級分接拍IP真人版影集 女主角是她

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崔始源。取自IG@siwonchoi



韓流天團Super Junior成員崔始源10日宣布重磅消息，因接演台灣影集《要是未曾相遇就好了》，該影集預計於7月開拍，崔始源也因戲將來台灣長住。

這是崔始源二度參與台劇演出，第一次因2011年《華麗的挑戰》拍攝，當時，中文能力優秀的他，為戲在台長住2個多月，完全融入在地文化，自然又充滿魅力的演出，深受觀眾喜愛。

這回因《要是未曾相遇就好了》來台。10日官方公布重磅消息，崔始源將搭檔新生代人氣女星雷嘉汭，展開一段跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀。

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台灣漫畫IP《要是未曾相遇就好了》除了在韓國NAVER WEBTOON、NAVER SERIES上架，獲得9.6高分好評之外，更獲選安古蘭漫畫節推薦作品。描述一位備受矚目的韓國音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人陷入熱戀，然而，這段戀情竟伴隨著噩夢與接連詭異事件，甚至捲入駭人命案。

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