崔始源新劇搭雷嘉汭 7月來台長住拍攝

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（中央社記者洪素津台北10日電）直立式滑動漫畫「要是未曾相遇就好了」將改編成影集，找來韓流天團Super Junior成員崔始源擔綱男主角，搭檔新生代女星雷嘉汭，展開一段跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀，此劇將於7月開拍。

崔始源攜手雷嘉汭主演戲劇「要是未曾相遇就好了」，劇組透過新聞稿表示，透過台韓文化交流可持續推進華語內容的國際市場布局，而這也不是崔始源第一次來台拍戲，他曾於2011年來台演出改編知名漫畫的偶像劇男主角，中文能力優秀的他為戲在台長住2個多月，完全融入在地文化，時隔多年他將再次回歸華語影壇，將再次長住台灣拍攝。

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而女主角雷嘉汭因戲劇「八尺門的辯護人」一夕爆紅，日前也進軍韓國參演國際串流平台影集，此次2人將首度合作。

「要是未曾相遇就好了」劇情描述一位備受矚目的韓國音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人陷入熱戀，然而這段戀情竟伴隨著噩夢與接連詭異事件，甚至捲入駭人命案。（編輯：李亨山）1150610